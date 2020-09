Así lo afirmó ayer la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi. En el marco del crecimiento de casos de Covid-19 que se viene registrando en nuestra ciudad, la Subsecretaria de Salud municipal, Eleonora Penovi, consideró que no es necesario volver a medidas más restrictivas: "No tenemos que retroceder de fase, debemos aprender a convivir con el virus", aseguró. "Hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus tendremos que acostumbrarnos a esta forma de vivir y adaptarnos a la nueva realidad", agregó. En ese sentido, la funcionaria apeló a la responsabilidad y el compromiso social de todos los vecinos ya que "en Campana existe una alta circulación comunitaria de la enfermedad, lo que genera mayores posibilidades de contagios". Entre los principales recaudos a tomar en este contexto de pandemia destacó el "aprender a estar permanentemente con tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavar con frecuencia las manos, no compartir mates ni comidas y reservar los abrazos para otro momento". MENSAJE A LOS JÓVENES Asimismo, la profesional de la salud se dirigió a los adolescentes y jóvenes pidiéndoles que se cuiden y que cumplan con todas las medidas sanitarias dado que ellos pueden transmitirles el virus a sus padres o abuelos. "Todas las actividades que se desarrollen, se deben realizar con tapaboca y manteniendo distanciamiento social. Si nos permitieron correr, jugar al fútbol metegol, caminar y pescar, entre otras, lo tenemos que hacer respetando todos los protocolos", recalcó. Y luego agregó: "Lamentablemente estamos observando grandes descuidos por parte de los vecinos, pero cuando un miembro de la familia o amigo da positivo, entra el miedo. Cuando hacemos una investigación retrospectiva, nos encontramos con que se juntaron en un asado, cena familiar o mateada, y eso es muy peligroso".

