Casa Mitre cierra tras confirmar un caso de Covid-19

Lo informó a través de sus redes sociales. La cervecería le hará análisis al resto de su personal y abrirá sus puertas cuando considere que su operatoria es segura. Otro negocio de Campana debe parar por unos días debido a un caso positivo de COVID-19 entre integrantes de su staff, en momentos que la pandemia golpea con más fuerza a la comunidad de Campana. Así lo confirmó la propia cervecería a través de su red social Instagram, agradeciendo las muestras de apoyo de su clientela y asegurando que solo reabrirá sus puertas cuando pueda garantizar una operatoria segura. "Queridos clientes y amigos, queremos contarles que Casa Mitre permanecerá cerrado por un caso de Covid-19 positivo en un integrante de nuestro Staff. Nos tomaremos el tiempo suficiente para asegurarnos de que no ponemos en riesgo nuestra salud ni la de ustedes", expresó la casa de comidas en un comunicado. Por estas horas, Casa Mitre le estará realizando hisopados al resto de su personal. Asimismo, también se sanitizarán las instalaciones del local "por completo", aseguró el comercio. "También queremos aclarar que nuestra compañera se encuentra aislada en su casa y con un buen estado de salud desde que se le presentaron los síntomas", añadieron desde la cervecería. Después de un extenso proceso de acondicionamiento, Casa Mitre fue inaugurado durante el verano. Pero la pandemia de COVID-19 desembarcada a fines de la temporada obligó a parar algunas semanas y luego a habilitar solo la modalidad de delivery y take away. Recién cuando la ciudad pudo avanzar a Fase 4 de la cuarentena la entrada del público fue permitida, aunque bajo estrictos protocolos. Casa Mitre se suma a una larga lista de establecimientos comerciales que sufrieron casos positivos de COVID-19 entre sus empleados. Sin embargo, no todos han cerrado sus puertas y comunicado de forma transparente a su clientela sobre la situación. Este miércoles, el Municipio de Campana informó 44 nuevos casos de COVID-19 (13 por nexo epidemiológico), de los cuales 575 se encuentran activos.

A poco de reabrir sus puertas, la cervecería vuelve a parar su operatoria por unos días.



Casa Mitre cierra tras confirmar un caso de Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar