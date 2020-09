NOTICIAS RELACIONADAS: "No tenemos que retroceder de fase, debemos aprender a convivir con el virus" Casa Mitre cierra tras confirmar un caso de Covid-19 Ayer se confirmaron otros 44 positivos y ahora son 575 los vecinos que están cursando la enfermedad. En tanto, tras dos nuevas altas médicas, los recuperados llegaron a 539. Los casos totales ascendieron a 1.139. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 44 nuevos positivos (13 por nexo clínico-epidemiológico) y 2 nuevas altas médicas. De esta manera, los casos totales llegaron a 1.139, mientras que los activos ascendieron a 575 y superaron después de mucho tiempo a los recuperados (539). El índice que disminuyó por primera vez en once jornadas fue el promedio de casos diarios de los últimos 7 días: ayer se ubicó en 42,4 (el martes había alcanzado un pico de 43,9). Sin embargo, las cifras que se brindaron de manera oficial desde el lunes hasta ayer miércoles (51, 67 y 44) marcan que el promedio de esta semana se encuentra actualmente en 54 casos diarios. "Estamos en un momento en el que hay mucha circulación a nivel comunitario, hay mucha circulación real de personas. No solamente se habilitaron algunas cuestiones laborales, sino que también a nivel recreativo la gente está saliendo más. (Y el crecimiento de casos) es una respuesta totalmente esperable cuando hay circulación viral y la gente sale más", señaló ayer la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. "Hay cada vez más riesgo de contagio. Así que tenemos que ser muy obsesivos en seguir las medidas de prevención. Es muy importante la responsabilidad individual de todos los ciudadanos. Este y el próximo mes serán muy importantes para saber cómo evolucionará la epidemia y mucho de ello depende de la responsabilidad", agregó la funcionaria. En la conferencia de prensa que Acciardi compartió ayer con la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi (ver aparte), también se remarcó que las confirmaciones por nexo clínico-epidemiológico y la mayor cantidad de hisopados que se están realizando impulsan el crecimiento de las estadísticas. "Día a día estamos mandando más cantidad de muestras y cada día estamos recibiendo más porcentaje de positivos", apuntó Penovi, quien explicó que desde el Hospital San José se están enviando a analizar más de 40 muestras diarias en las últimas jornadas.

DOS NUEVAS MUERTES EN ZÁRATE Fallecieron un hombre de 42 años, que trabajaba en la refinería de nuestra ciudad, y una mujer de 57 años. En tanto, Pilar informó tres decesos; Escobar otros dos; y Exaltación de la Cruz uno. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer el fallecimiento de dos personas contagiadas de Covid-19 que se encontraban internadas en una clínica privada de esa ciudad: un hombre de 42 años, quien se desempeñaba laboralmente en la refinería de nuestra ciudad; y una mujer de 57 años. Además, se informaron 8 nuevos positivos y 11 altas médicas, por lo que el cuadro de situación del distrito vecino presenta ahora 1.093 casos totales: 323 se encuentran activos, 748 se han recuperado y 22 han fallecido. Además, apunta que volvió a crecer la cantidad de análisis pendientes de resultados: ayer llegaban a 234. Por su parte, la Municipalidad de Escobar notificó 80 nuevos positivos, 44 altas médicas y 2 nuevas muertes (dos hombres, de 59 y 80 años, vecinos de Belén y Garín, respectivamente). Así, ahora acumula 3.567 casos totales: 1.557 se encuentran activos; 1.923 se han recuperado y 87 han fallecido. En tanto, en Exaltación de la Cruz se confirmó un nuevo deceso y, ahora, son ocho las víctimas fatales en este municipio desde que comenzó la pandemia. Además, se informaron cinco nuevos positivos, por lo que el cuadro de situación contempla 391 casos totales: 82 se encuentran activos, 301 se han recuperado y 8 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 141 nuevos positivos, 111 altas médicas y 3 muertes. Así, ahora cuenta con 4.382 casos totales: 749 se encuentran activos, 3.548 se han recuperado y 85 han fallecido.

Coronavirus:

En Campana los casos activos superaron a los recuperados

