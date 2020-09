"Le pedimos al gobierno nacional y provincial el esclarecimiento del caso, queremos verdad y justicia para Facundo", señaló el jefe comunal en su cuenta de Twitter. El intendente Sebastián Abella reclamó justicia en el caso de la muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que estaba desaparecido desde el 30 de abril, cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro para ir a visitar a su ex novia en Bahía Blanca. "Hoy se confirmó la peor noticia, el cuerpo encontrado corresponde a Facundo Astudillo Castro. Quiero enviarle mis condolencias a su madre y a toda su familia. Le pedimos al gobierno nacional y provincial el esclarecimiento del caso, queremos verdad y justicia para Facundo", señaló el jefe comunal en su cuenta de Twitter. "Es fundamental que la justicia actúe con celeridad, investigue y esclarezca lo acontecido. No podemos permitirnos que no se sepa la verdad", continuó el Intendente.

Abella se pronuncio en su cuenta de Twitter





"Es fundamental que el Estado pueda esclarecer qué pasó con Facundo", reclamó el intendente Abella

