En un clima enrarecido hoy sesiona el HCD

El Orden del Día incluye una nota oficial informando la nueva conformación del bloque PJ - Frente de Todos, que excluye a las concejales Carrizo y Giroldi. Otras dos notas de ambas concejales desconocen la medida. Y una tercera nota del concejal Insausti, quien no fue excluido, pero también desconoce la medida. Todo hace indicar que la sesión de esta noche levantará temperatura de manera prematura, dado que el Orden del Día incluye varias Comunicaciones Oficiales de alta relevancia para la conformación del cuerpo. La primera, es una firmada por el Bloque Justicialista Frente de Todos informando "la integración del Bloque a partir del día 26 de agosto de 2020, el que estará constituido por los Concejales: Rubén Romano, Oscar Trujillo, José Insausti, Marco Colella y la Concejala María Soledad Calle". La segunda nota de la que acusará recibo la Secretaria Cristian Del Mármol corresponde al Concejal José Insausti "informando desconocimiento de la nota presentada por la Concejala Calle y otros Concejales". La tercera, es de Romina Carrizo, "manifestando que ante la nota presentada por los Concejales, Trujillo, Romano, Colella y Calle, seguirá trabajando y desempeñando sus funciones dentro del Bloque de Concejales Justicialista Frente de Todos, sin apartarse de la unidad institucional representada por el Bloque mencionado". Finalmente, Stella Maris Giroldi presentó la suya "en relación a la nota presentada por Concejales del Bloque PJ Frente de Todos el día 26-08-20, reafirmando su pertenencia al Bloque Justicialista Frente de Todos de acuerdo al compromiso asumido con los vecinos de Campana". Hasta el momento, ninguno de los protagonistas mencionados ha proporcionado declaraciones a la prensa sobre el tema, y se espera que esta noche alguno pida la palabra para fijar posición frente a sus pares y a los vecinos. Pasando en limpio la situación a nuestros lectores podemos decir que hoy por hoy el bloque PJ - Frente de Todos está dividido, pero de una manera singular: no es que Carrizo y Giroldi hayan formalizado un bloque aparte, sino que sus pares las desconocen como integrantes. Y a esto se le suma Insausti, quien no fue excluido pero tampoco acompaña la medida de haberlas excluido. Como es habitual, hoy al mediodía, en Labor Parlamentaria, se acordará el texto final a tratarse esta noche. Entre los 46 Asuntos Entrados, figuran entre otros: un Proyecto de Comunicación del Bloque PJ-Frente de Todos solicitando al Ejecutivo elabore un protocolo para permitir la visita a un familiar internado en estado crítico de salud con o sin COVID-19. El mismo bloque presentó dos Proyectos de Ordenanza: uno creando el Cementerio de Mascotas en la Ciudad de Campana y otro creando el Consejo Municipal de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad, en el Partido de Campana. Además, un Proyecto de Resolución solicita a la OPDS informes sobre el nuevo emplazamiento de la Empresa Land Nort S.A. Por su parte, Juntos por el Cambio empujará dos Proyectos de Resolución. Uno, "rechazando las declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic, en relación a la toma de tierras y usurpaciones" y otro "adhiriendo al Proyecto de Ley de la Cámara de Diputados de la Nación que agrava penas de delitos de usurpaciones de tierras e inmuebles tipificados en el artículo 181 del Código Penal Argentino". En cuanto a los 31 Despachos de Comisión, podemos mencionar el tratamiento de un Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio y del Bloque Justicialista Frente de Todos "reconociendo con el nombre de Héroes de Malvinas III y Barrio Federal a un sector de la Ciudad y asignando los nombres de: Viguier, Bucks, Novoa y Jendrulek a calles de esos dos barrios". Un Proyecto de Comunicación del Bloque Justicialista Frente de Todos solicita al Ejecutivo "incorporar como requisito indispensable en los pliegos de licitación de obra pública el texto de la Ordenanza 3746" referente al cupo mínimo de mano de obra residente en nuestra Ciudad; mientras que un Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el Cambio propone crear "el Programa Municipal de Seguridad Alimentaria dependiente de la Dirección General de Calidad Ambiental, Bromatología y Zoonosis de este Municipio". Por su parte, la UV Calixto Dellepiane impulsa una Resolución solicitando a ABSA "informe metodología y procedimiento a utilizar para calcular deudas a usuarios"; un Pedido de Informes solicitando "copia del Decreto de designación del Titular de la Agencia de Recaudación Municipal"; y dos comunicaciones: una "solicitando gestionar el emplazamiento de un Destacamento Policial en zona del Barrio Los Pioneros" y otra "solicitando adecuar el Código de Ordenamiento Urbano Ambiental a los efectos de brindar a los negocios de la zona denominada Barrio Obrero o Barrio San Martín, habilitación comercial definitiva".



En el ojo del huracán: Insausti no fue desplazado, pero desconoce su participación en el desplazamiento de Carrizo y Giroldi.



En un clima enrarecido hoy sesiona el HCD

