INTENDENTES PREOCUPADOS Intendentes bonaerenses de la tercera sección electoral del Conurbano expresaron su "preocupación y repudio" por las tomas de tierras que se registran en esos distritos, al tiempo que plantearon que "la urbanización debe ser una política de Estado". En un documento, divulgado a la prensa al término de una reunión en el municipio de Presidente Perón, resaltaron: "No podemos tener una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos. El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio". "Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la ley", agregaron los jefes comunales, que subrayaron en el documento: "Ante la situación de la toma de tierras en nuestros distritos expresamos nuestra preocupación y repudio". RECAUDACIÓN EN NÚMEROS La recaudación tributaria alcanzó en agosto a $612.146,0 millones. El dato constituye un aumento del 33,5% en relación con el mismo mes del año pasado. Durante los primeros ocho meses de 2020 los ingresos tributarios superaron los $4 billones, un incremento del 27,3% interanual. De todas formas, en la comparación interanual, con una inflación de casi 42,4% registrada en julio, la caída en términos reales (restando inflación menos crecimiento nominal) es de alrededor de 9 puntos. La dinámica de la recaudación volvió a evidenciar una desaceleración en el ritmo de contracción en términos reales con relación a los registros observados desde que inició la pandemia del Covid-19. DÓLAR EN AVANZADA El dólar con recargo volvió a subir y cotizó a $102,21, mientras el mayorista avanzó a $74,32 y el Banco Central vendió en torno a u$s 70 millones para abastecer la plaza cambiaria. El dólar al que pueden acceder los ahorristas con el recargo del 30 por ciento había perforado el día anterior la barrera de los $102 y este miércoles continuó con tendencia alcista. Así, en la jornada sumó 17 centavos y se ubicó en el rango de los $102,21. . Este miércoles, el funcionamiento del sistema del home banking operó normal luego de que el martes presentara diversas dificultades para la compra de moneda extranjera ante la renovación del cupo mensual para adquirir los u$s 200 permitidos. ES FACUNDO Se confirmó la noticia más esperada: según los peritos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, los restos encontrados en un canal de agua en Villarino Viejo, cerca de Bahía Blanca, son los de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que estaba desaparecido desde el 30 de abril de este año. La confirmación de la identidad del cuerpo hallado, que es oficial, la informaron las querellas de Cristina Castro luego de la audiencia realizada de manera remota este miércoles por la mañana con el juzgado a cargo de la causa de la desaparición forzada del joven. En la audiencia, y según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), estuvieron presentes, además de la jueza, la madre de Facundo; sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio; y la abogada de la CPM, Margarita Jarque, como querella institucional.



Breves: Noticias de Actualidad

3 de Septiembre de 2020

