El presidente del Frente Grande de Campana se manifestó a raíz de las declaraciones del intendente Abella sobre la criminalización de las tomas de tierras, y expresó "habla sobre el tema sin considerar su rol en la toma de decisiones en la ciudad, la gente se ve obligada a sobrevivir pagando alquileres asfixiantes o a vivir en pésimas condiciones. En su gestión jamás implementó ningún programa para revertir esta situación". Ante la solicitud del Intendente Sebastián Abella de una "definición clara sobre las usurpaciones y las políticas de vivienda" al presidente Fernández y al gobernador Kicillof, el presidente del Frente Grande de Campana, Gustavo Parravicini, se manifestó y cuestionó el accionar del jefe comunal. "Es notorio y desconcertante como el Intendente Abella aborda un tema tan sensible y delicado como si él nada tuviera que ver con la implementación de políticas públicas en nuestra ciudad, no obstante es la actitud que tiene ante cualquier conflicto en el que debe defender los sectores populares. Recordemos que ante las crisis de Tenaris y sus trabajadores nunca opino en defensa de estos últimos, pero sirvió de decorado para que Paolo Rocca apareciera frente a nuestros vecinos como un héroe". Desde el Frente Grande de Campana comentaron que es de público conocimiento que la situación habitacional en la ciudad es "alarmante". Y que se vio agravado por el aumento de desocupación y subocupación originada por los cuatro años de gobierno macrista. "Nosotros denunciamos y repudiamos una vez más la política elitista, represiva y antihumana del gobierno local en lo que respecta a la problemática de tierra y vivienda, y expresamos nuestra solidaridad con las miles de familias trabajadoras que viven hoy en día en condiciones infrahuma-nas en los asentamientos denominados tomas". "El acceso a la vivienda digna, al agua potable y al saneamiento, son elementos esenciales que hacen a la dignidad de las personas" señalaron, y agregaron "La negación sistemática del acceso a la tierra por parte del gobierno local, genera un estado de marginación, de violencia física y psicológica, de abandono y de exclusión social, hacia vastos sectores de la comunidad". Parravicini añadió "El valor de los alquileres es incontrolable, y muchas veces representa más de la mitad del salario de un trabajador. El precio de la tierra es inaccesible no sólo para los sectores más vulnerados sino también para una gran parte de los sectores medios. Muchos padres frente a la aguda crisis habitacional tienen que decidir entre pagar un alquiler o alimentar a sus hijos". Asimismo comentó que desde el Frente Grande tienen en claro que el acceso a la vivienda digna es un derecho contemplado por el Art. 14 bis, Constitución nacional. Art. 40, constitución provincial. Art. 18 de la carta orgánica. Cáp. III de la convención americana sobre derechos humanos. Párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Párrafo 1 del artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual adhieren 108 naciones). "Es un derecho humano fundamental, inviolable, que, obligatoriamente, debe ser garantizado por el Estado". Por ello, vienen trabajando en torno a proyectos para poder solucionar esta problemática, y proponen: - Inmediata declaración del estado de emergencia habitacional y puesta en marcha de una política integral, que dé respuesta a dicha problemática que afecta a vastos sectores de la sociedad. - Trabajar en Coordinación con el Gobierno Provincial y Nacional la problemáticas de Tierras y no hacerse más el distraído como si nada tuviera que ver con los conflictos en nuestra Ciudad pidiendo nada más que medidas punitivas, toda vez que como por ejemplo él y su Bloque hicieron del Tajiber un negocio Inmobiliario millonario donde no tuvieron necesidad alguna de consultar ni al Presidente ni al Gobernador. - Constitución de un foro de emergencia municipal, subvencionado por recursos del Estado Municipal utilizando recursos propios generados por el aumento de impuestos en el marco de la pandemia, o de la gestión de los mismos ante los Gobiernos Provincial y Nacional u organismos Internacionales abocados a esta temática - Creación de un registro único de demandantes , de lotes y viviendas sociales estableciéndose un orden de prioridades que tengan en cuenta la situación socioeconómica del núcleo familiar, cantidad de ocupantes, condiciones de vida actual, integrantes con discapacidad y toda otra situación de riesgo que se pueda cuantificar. Para concluir instó al intendente a trabajar junto a los gobierno nacionales y provinciales que ya presentaron importantes proyectos en torno al tema habitacional. "No solo Axel Kicillof y Alberto Fernández y sus equipos están trabajando en el tema, sino también Campana tiene una diputada Provincial, y la compañera Soledad Alonso desde su lugar también se encuentra trabajando por el bienestar de los vecinos y vecinas de la ciudad".

