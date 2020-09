La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/sep/2020 Opinión:

Campana se rinde al Coronavirus

Por Mario Valiente











Mario Valiente

Las autoridades sanitarias locales, piden a los vecinos que se "resignen a vivir con el virus" y en línea con la posición anti cuarentena y pro aperturista del Intendente Abella, dicen que "no debería retroceder-se de Fase". Confirman que "en Campana existe una alta circulación comunitaria de la enfermedad" y se contradicen "culpando a las juntadas de amigos o familiares del aumento de los contagios", cuando el 60,6% de los casos son por contagio comunitario y solo el 15,7% son por contagio estrecho. En gacetilla de prensa del 02/09/2020, la Subsecretaria de Salud Municipal, Dra. Eleonora Penovi, hace referencia en forma superficial a la situación epidemiológica de Campana y vierte conceptos de resignación ante la curva ascendente de contagios en la ciudad. Desde el "debemos aprender a convivir con el virus" y que "es fundamental que nos adaptemos a la nueva realidad"; pasando por reconocer que "en Campana existe una alta circulación comunitaria de la enfermedad que genera mayor posibilidades de contagios", pero que no es necesario retroceder de fase ni cancelar algunos privilegios, sino que debemos "adaptarnos a las nuevas normas de convivencia"; Penovi termina lamentando que se "está viendo un gran descuido por parte de los vecinos, pero cuando un miembro de la familia o amigo da positivo, entra el miedo. Cuando hacemos una investigación retrospectiva, nos encontramos con que se juntaron en un asado, cena familiar o mateada, y eso es muy peligroso". La subsecretaria; consecuente con la posición política-ideológica de su Jefe, más que con el compromiso médico de cuidar la salud y salvar vidas; vierte conceptos de resignación ante el ascenso de la curva de contagios y se contradice cuando reconoce que en Campana hay una circulación comunitaria sostenida del virus y asimismo culpa a las juntadas de amigos o familiares del aumento de los contagios, cuando en realidad y a la fecha Campana tiene un 60,6%, 700 casos, de contagio comunitario desconocido y solo el 15,7%, 181 casos, son contacto estrecho. Si a esto le sumamos que el 18,9%, 218 casos, está en investigación epidemiológica, no parece que se esté haciendo mucha investigación retrospectiva de los contagios, para culpar solamente a los vecinos, que no cumplen con las recomendaciones sanitarias de estilo, (usar permanentemente tapabocas, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y no compartir ni comidas ni mates). En un momento crítico del impacto de la pandemia en Campana, parece que las autoridades sanitarias tiran la toalla y se resignan a seguir sumando contagios, internaciones y muertes. Mientras no encuentran otro chivo expiatorio que la inconducta de la gente, cuando fue el propio gobierno municipal el artífice principal de las flexibilizaciones de la cuarentena, de las aperturas indiscriminadas, del relajamiento de los controles y de la mayor circulación de gente y del virus. Ahora, cuando las papas se empiezan a quemar, dicen que el chancho está duro, cuando fueron ellos los que le dieron de comer. Mario Valiente - La Agenda de FM Futuro

