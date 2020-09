Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 03/sep/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del jueves, 03/sep/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: ”Nada Que Ver”: el programa que decidió volver… 18 años después! Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

"Nada Que Ver": el programa que decidió volver… 18 años después!







Fue uno de los ciclos más vistos a fines de los 90, en la televisión local. Hace algunos meses, unos videos del programa comenzaron a viralizarse y despertó la nostalgia de sus seguidores. Una Fan Page dio el primer paso para organizar el reencuentro, que finalmente tendrá lugar este Viernes, desde las 21 horas, y podrá verse a través de las redes sociales, CampanaTV y Canal 15. "Ahí están los chicos de NQV". Una frase trillada para finales de los 90 y principios del 2000, cuando en algún evento, fiesta o acto político aparecían. Un grupo de jóvenes, algo osados pero con mucho ingenio y creatividad, cámara al hombro y micrófono en mano, mostraban el lado B de las cosas, y preguntaban lo que a nadie se le ocurría. Pero era el principio: luego, la post producción del material, cargando las imágenes de velocidad, efectos y más humor. ¿El resultado? Una hora semanal de un programa que los campanenses aún recuerdan, y que tras 18 años de ausencia, una noche vuelve. Mariano Pilling, Mariano Ruiz, Anabella Bianchi, Nayla Simeone y Cintia González, integraban el "elenco estable" y las caras visibles de aquel envío, que incluso ganó el premio ATVC en el ´99 como "Mejor Programa de Entretenimiento del País", entre los destacados del cable. Detrás de cámara, Cleto Nuñez, Sergio Meza (Producción), Marcos Nuñez y Demián Lammer (Edición y Dirección), junto a varias personas más que en algún momento pasaron por el programa. "Fueron cuatro años muy intensos. De hecho hicimos un año más de los que originalmente habíamos pensado. Después de eso, nos tomamos vacaciones de nosotros mismos. Y casi ni nos vimos en todo este tiempo. Fue muy loco volver a charlar con todos, y de alguna manera sentir que no pasó el tiempo" cuenta Pilling, quien forma parte de la conformación inicial del programa. "Los chicos empezaron a subir videos a un canal de Youtube. Después, abrieron una cuenta de Face. Allí la gente empezó a pedir que volviera el programa. Creo que la pandemia nos contactó a todos un poco más con lo retro. Ahí empezó el operativo para encontrar a todos. Y nos volvimos a juntar, virtualmente, para dar forma a este especial" agrega el otro Mariano, Ruiz, también uno de los "fundadores". Además de una gran producción y la versatilidad de sus noteros, NQV se destacó por ser el primer programa de la TV local el utilizar tecnología de edición. "Hasta entonces, los programas se armaban de manera lineal, con un mixer y dos caseteras. Nosotros para nuestro proyecto incorporamos una computadora y varios programas de efectos, que nos permitieron sumar muchísimas posibilidades de edición" recuerdan sus directores y editores. Sin embargo, aquella herramienta tan novedosa en ese entonces, lejos está de los avances técnicos de la actualidad. "Tardábamos una semana en producir, grabar y editar todo el material. Después, la computadora unía todo y tardaba 24 horas en finalizar el programa. Cuando lo terminábamos, empezábamos con el programa de la siguiente semana. Fue muy intenso y cansador, pero aprendimos mucho y fue la mejor experiencia que pudimos hacer" coinciden. Las recorridas nocturnas, los eventos locales y los de trascendencia nacional, como la entrega de los Martín Fierro o la Fiesta de la Flor. Tampoco la política se salvaba de su humor ácido y picante, que les otorgó el mote de los "Caiga Quien Caiga" locales. ¿Qué de todo eso volverá a verse en pantalla este Viernes?. Habrá que esperar… "Será una noche muy especial. Vamos a tener invitados, a conectarnos con la gente, a recordar algunas notas, pero no queremos adelantar más. El formato fue pensado para las redes sociales, originalmente, pero tuvimos que adaptarlo ya que tanto CampanaTV (N de la R: canal de televisión por internet del que es uno de sus propietarios Mariano Ruiz) como Canal 15 se sumaron a pasarlo. Así que la gente podrá vernos por ambos medios, además de las cuentas oficiales de Nada Que Ver en Facebook e Instagram" finalizaron ambos conductores. Todo vuelve. También ese programa, tan auténtico y campanense, que brilló en la pantalla chica entre 1998 y 2002. Será este Viernes 4, desde las 21 horas.









