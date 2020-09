Efemérides del día de la fecha, 3 de septiembrre

DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE En este día se pretende generar conciencia acerca de la importancia de mantener una buena higiene para prevenir diferentes enfermedades como infecciones respiratorias (neumonía, tosferina y bronquiolitis) y patologías de transmisión fecal-oral (cólera y hepatitis A y E); e higienizar los alimentos y bebidas y los lugares públicos y privados. Este año, la higiene ha tomado mayor relevancia por ser crucial para prevenir la propagación del Covid-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el virus se transmite a través de las gotículas despedidas por la nariz y la boca al toser, estornudar y hablar; éstas pueden impregnar diversas superficies como mesas, barandas, puertas que al ser tocadas por personas que, a su vez, se tocan la boca, la nariz y los ojos se infectan. Por ello se recomienda, además de respetar la distancia social y usar tapabocas, lavarse frecuentemente las manos durante 30 segundos. Pese a que la OMS comunicó que los alimentos no transmiten el Coronavirus, en palabras de Michael Ryan (director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias): "no hay ninguna prueba de que los alimentos o las cadenas alimentarias participen en la transmisión del virus"; el Ministerio de Salud recomienda higienizar envase por envase y, en el caso de frutas y verduras, sumergirlas en agua con "1,5 ml (aproximadamente media cuchara de té) de lavandina de uso doméstico (con concentración de 55 gr/litro) por litro de agua durante 20 minutos y volver a enjuagar con abundante agua antes de consumir". SE INAUGURA EL ESTADIO PRESIDENTE PERÓN Los históricos tablones de madera, que habían conformado la cancha en la que Racing inició su historia, quedaron reducidos a escombros después de que "La Academia" dijera adiós con un imponente triunfo 6 a 4 frente a Rosario Central. Desde el año 1938, el club de Avellaneda negociaba con Ferrocarriles Sud la compra de 30.000 metros cuadrados para construir su estadio. En el año 1946, el gobierno sancionó el Decreto 7395 que le otorgó al club el capital necesario para terminar con las discusiones e incertidumbre y hacerse con el anhelado predio. El entonces presidente, Juan Domingo Perón, les propuso a las autoridades construir el estadio en Retiro pero éstas se negaron por considerar que Racing pertenecía a Avellaneda. En el año 1949, el equipo dirigido por Guillermo Stábile terminó con una sequía de 24 años sin títulos al consagrarse campeón del Campeonato de Primera División. Al año siguiente, se inauguró oficialmente el Estadio Presidente Perón con la victoria 1 a 0, con gol de LlamilSimes, contra Vélez Sarsfield. En aquel partido estuvieron presente el presidente, Eva Duarte de Perón, Ramón A. Cereijo y grandes personalidades del gobierno y el deporte; el mandatario fue nombrado presidente honorario por la Comisión Directiva y "Evita" y Cereijo socios honorarios. Ese mismo año, "La Academia" se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1950 y, al año siguiente, se convirtió en el primer tricampeón del futbol argentino. SE LANZA "SIN DOCUMENTOS" Un día como hoy en el año 1993, "Los Rodríguez" lanzaban el exitoso disco "Sin documentos." Tras el fracaso de "Disco pirata" (1992), la salida del bajista "Candy" Caramelo de la banda y el rechazo de diversas discográficas, "Los Rodríguez" estaban pasando por su peor momento. Todo cambió cuando el demo "Sin documentos" llegó a las manos de Alfonso Pérez, fundador del sello GASA, que decidió llevarlos inmediatamente al estudio de grabación: "Alfonso nos rescató al borde del abismo, no creo que el grupo hubiese soportado mucho más" comentó Ariel Rot. Entre las canciones se encuentran "Dulce condena", "Salud (dinero y amor)", "Me estás atrapando otra vez" y "Mi rock perdido".

Efemérides del día de la fecha, 3 de septiembrre

