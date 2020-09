No se formalizó la división y el Bloque del PJ - Frente de Todos continúa con siete concejales. Hubo un cuarto intermedio para recibir un petitorio de vecinos del asentamiento de la ex fábrica La Facera. Sonó el timbre llamando a los concejales y más allá del Orden del Día, la gran expectativa estaba puesta en el eventual debate que protagonizarían los integrantes del bloque PJ-Frente de Todos, dada la Comunicación Oficial ingresada el 26 de agosto por Presidencia, en la que esa bancada señalaba que su nueva conformación sin mencionar a las concejales Romina Carrizo y Stella Giroldi. Cuando en el Orden del Día se llegó al punto Asuntos Entrados, pidió la palabra la concejal Carrizo para solicitar que se lea por Secretaría las 4 Comunicaciones Oficiales ingresadas, todas referidas a la exclusión mencionada. Ninguno de los protagonistas accedió a hacer declaraciones sobre el tema a La Auténtica Defensa antes, ni después de la sesión. Sin embargo, las Comunicaciones de Carrizo y Giroldi, leídas por Secretaría, algo pueden orientar a nuestros lectores de sus visiones sobre el tema: "(…) reafirmo que sigo perteneciendo al Bloque PJ Frente de Todos, pues ese es el compromiso que asumí con los vecinos de nuestra ciudad al sellar la unidad, y en definitiva a quienes me debo. En un momento tan difícil como el que estamos atravesando a nivel mundial con la pandemia, con todo lo que económicamente esto conlleva, cuando nuestro Presidente hace un llamado constante a la unidad de todos los argentinos sabiendo que es la única forma de salir adelante, ratifico la responsabilidad asumida con mi ciudad", dice el texto presentado por Giroldi que anoche se dio a publicidad. Por su parte, la comunicación de Carrizo, señala: "(…) manifiesto continuar trabajando y desempe-ñándome como lo vengo haciendo dentro del Bloque de concejales PJ-Frente de Todos. Asimismo dejo constancia que no existe intención alguna de quien suscribe la presente de apartarse de la unidad institucional representada por el bloque legislativo mencionado ni del proyecto político compuesto por un frente de unidad en el ámbito nacional, provincial, y local. Para finalizar manifiesto que en el contexto pandémico que vivimos debemos aunar los esfuerzos a fin de poner a nuestra ciudad nuevamente de pie, ejempli-ficándonos en la labor de colaboración y articulación encabezada por nuestro Presidente y Gobernador, honrando la confianza y los compromisos de la plataforma electoral frente a nuestros vecinos y vecinas". También se leyó por Secretaría la nota presentada por el concejal José Insausti, desconociendo haber firmado la nota del 26 de agosto. Acto seguido, hubo una breve pero tensa pausa. Como nadie pidió la palabra, se continuó con el Orden del Día y en los hechos el bloque PJ – Frente de Todos funcionó con 7 concejales. Entre los Asuntos Entrados, hubo varios tratados Sobre Tablas. Cinco correspondieron a proyectos impulsados por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio. En primera instancia, se sancionó una resolución impulsada por la concejal Karina Sala que adhiere al Proyecto de Ley del Senado y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires referente a la humaniza-ción de la asistencia final de la vida para que los pacientes graves con Coronavirus puedan ser acompañados por familiares. Para complementar esta iniciativa, también se aprobó un proyecto de comunicación que le solicita al Departamento Ejecutivo que se elabore un protocolo para permitir la visita a un familiar internado en estado crítico con o sin Covid-19. Seguidamente, los ediles rechazaron a través de una resolución impulsada por la concejal Romina Buzzini, las expresiones agraviantes y nefastas pronunciadas por el periodista Gustavo Sylvestre para con los veteranos de la Guerra de Malvinas, que no fue acompañado por el Frente de Todos. Además, en otro proyecto de Buzzini, solicitaron al titular del programa Federal "Incluir Salud", dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, un informe sobre la continuidad en la ciudad y cuáles serían las prestaciones que el mismo comprende y si se encuentran vigentes. El último de los cinco proyectos oficialistas aprobados fue una resolución, confeccionada por la concejal Mariela Schvartz, que rechaza las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic, en relación a la toma de tierras y usurpaciones. También se aprobaron sobre tablas el Proyecto de Comunicación de la UV Calixto Dellepiane solicitando la reapertura del acceso al casco urbano ubicado en Dellepiane y Ruta 6; y dos expedientes impulsados por el PJ-Frente de Todos pidiendo informes sobre el traslado y nuevo emplazamiento de la empresa Land Nort que dejó el barrio Las Praderas para funcionar en las inmediaciones del Camino al Morejón. Si bien no faltó debate, el momento más álgido de la noche tuvo lugar cuando la concejal Celeste Palavecino (UV Calixto Dellepiane) solicitó un cuarto intermedio para que un representante de cada bloque recibiera el petitorio de un vecino del asentamiento que tiene lugar en los terrenos de la ex fábrica La Facera, entre Lubo y La Josefa. La situación, generó controversia con la Presidencia, dado que por el protocolo instaurado durante la pandemia, se prohíbe la presencia de público en el recinto. Sin embargo, se hizo una excepción. Soldad Calle, Mariela Schvartz y Celeste Palavecino, parlamentaron con el vecino que representaba a 135 moradores cuyo objetivo es transformar el "asentamiento ilegal en un barrio RENABAP en un todo de acuerdo con la legislación vigente". Finalizada la sesión, afuera, sobre la explanada del Palacio Municipal, esperaba el grupo "Unidos por Campana" de trabajadores desocupados, quienes manifestaban a favor del cumplimiento efectivo de la Ordenanza que da prioridad a la mano de obra local.



En la explanada del Palacio Municipal esperaban trabajadores desocupados para hablar con los concejales. Un móvil policial cortó el tránsito.





Karina Sala informó sobre la comunicación solicitando que se elabore un protocolo para permitir la visita a un familiar internado en estado crítico de salud con o sin COVID 19.





Calle, Schvartz y Palavecino, parlamentaron con el vecino que representaba a 135 moradores del asentamiento de la ex La Facera.

