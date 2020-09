La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/sep/2020 Covid-19: el Municipio analiza aplicar un protocolo de visitas a pacientes terminales







Desde la Secretaría de Salud están evaluando todas las posibilidades para que las familias puedan despedirse de sus seres queridos siguiendo estrictos protocolos preventivos. La Secretaría de Salud del Municipio se encuentra analizando la posibilidad de aplicar un protocolo de visitas y acompañamiento a pacientes con Covid - 19 terminales en el marco de la pandemia. Siguiendo estrictos protocolos sanitarios, la medida busca que aquellas personas que deseen despedir a un ser querido que se encuentra en sus últimos días de vida puedan realizarlo de forma segura. En función de eso, la titular de la cartera, Cecilia Acciardi, adelantó que esta iniciativa ya se planteó en el Comité de Crisis que se realiza dos veces por semana en la ciudad a fin de evaluar las políticas y acciones en materia de salud pública. Si bien el gobierno Provincial todavía no adhirió a esa normativa, desde el Municipio se están evaluando todas las posibilidades y adaptando protocolos, como así el equipo de terapia intensiva está trabajando para poder llevarlo a cabo. El familiar que ingrese no deberá tener factores de riesgo. También se le entregarán todos los elementos de protección personal para prevenir contagios y complicaciones. Sobre esto, Acciardi enfatizó que "es sumamente importante para la familia y el paciente poder despedirse, es un tema humanitario. "Hoy hay un caso de una familia que quiere visitar a un ser querido en estado crítico y creo que eso se puede lograr respetando todos los recaudos preventivos". "La despedida en soledad es una de las cosas más angustiantes que ocurre en esta pandemia. Mucha gente falleció sin poder despedirse de sus seres queridos y eso no es muy triste", lamentó Acciardi.

Acciardi dio detalles en conferencia de prensa



