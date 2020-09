Los 12.026 casos de este jueves se convirtieron en un nuevo récord diario. La provincia de Buenos Aires quedó al borde de los 7 mil, mientras que Santa Fe volvió a registrar más de 700 y superó los 10 mil totales. Además, se confirmaron otras 245 muertes y las víctimas fatales llegaron a 9.361. Cinco meses y medio después del inicio del comienzo de las medidas de aislamiento, Argentina alcanzó un nuevo récord de contagios diario: el Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer otros 12.026 casos y, así, el total acumulado en el país llegó a 451.198. El pico de este jueves superó en 309 positivos al que se había registrado el pasado viernes 28 de agosto (11.717) y tuvo como principal "aportante" a la provincia de Buenos Aires, que informó 6.990 nuevos contagios y ahora acumula 278.175. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires indicó 1.411 y totaliza 99.756. Entre estos dos territorios reunieron el 69,9%. Los demás casos llegaron del "resto del país", que alcanzó un nuevo máximo de contagios para un solo día: 3.625. La provincia de Santa Fe volvió a registrar más de 700 nuevos positivos (764) y se convirtió en la primera en superar los 10 mil totales (10.093, de los cuales, casi 5 mil corresponden a la ciudad de Rosario). Por su parte, los contagios en Mendoza (544 ayer: 8.148 totales) y Córdoba (449; 9.843) siguen creciendo, al igual que en Tucumán (272; 3.075) y Salta (241; 3.928). Al mismo tiempo se registraron repuntes en Jujuy (357; 9.217) y Chaco (106; 5.682), mientras que Río Negro (158; 6.506) y Neuquén (135; 3.398) continúan con cifras altas y en situaciones sanitarias complejas. En las demás provincias, los números de ayer fueron: Entre Ríos (109; 3.947), Tierra del Fuego (98; 2.233), La Rioja (93; 1.788), Chubut (79; 1.062), San Juan (74; 329), Santiago del Estero (64; 1.095), Santa Cruz (47; 1.962), San Luis (18; 195), Corrientes (9; 330), Formosa (4; 88), Catamarca (3; 70) y La Pampa (1; 214). Mientras que Misiones fue la única jurisdicción que no reportó casos ayer. CAMAS UTI Según detalló la cartera sanitaria ayer, actualmente hay 2.394 pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva (+35 respecto al miércoles). Mientras que la ocupación total de camas adulto de terapia intensiva llega al 61,1% a nivel nacional (sin variación) y al 68,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aire (-0,6%). 245 MUERTES El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer 245 fallecimientos y, de esa manera, ascendió a 9.361 el total de víctimas fatales en nuestro país durante esta pandemia. En la provincia de Buenos Aires se reportaron 183 decesos (95 hombres y 88 mujeres), mientras en la Ciudad de Buenos Aires se dieron otros 31 (14 y 17). Las demás muertes se notificaron desde Córdoba (7), Río Negro (6), Santa Fe (5), Chaco (3), Neuquén (3), Jujuy (3), Mendoza (1), Tierra del Fuego (1), La Pampa (1) y Salta (1).

POR FUERA DE BUENOS AIRES SE ALCANZÓ UN MÁXIMO DE 3.625 NUEVOS POSITIVOS. UNA DOCENTE CON CORONAVIRUS FALLECIÓ DURANTE UNA CLASE VIRTUAL Ocurrió el miércoles, mientras dialogaba por Zoom con alumnos de la UADE. "Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van", había escrito la semana pasada en Twitter. Aunque tenía síntomas claros de Covid-19 desde hacía semanas, la profesora universitaria Paola De Simone (47 años) continuaba trabajando y brindando clases virtuales, cuando el miércoles por la tarde su cuerpo no resistió más y falleció mientras hablaba por Zoom con un grupo de alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). "No puedo" se escucha gritar a De Simone mientras los alumnos le piden que les diga su dirección. Uno de ellos grabó el momento en que la profesora pide ayuda y gime de dolor y lo viralizó entre sus compañeros de facultad, lo cual generó indignación no sólo en esa comunidad educativa, sino también en las redes sociales. La misma docente (quien era Licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas y especialista en RRHH y también daba clases en la UBA) se había referido a su estado de salud la semana pasada en su cuenta de Twitter: "Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van". El coordinador académico de la UADE, Facundo Cruz, escribió en un correo electrónico enviado a los alumnos: "Lamentamos comunicarles con mucha tristeza y pesar el fallecimiento de Paola de Simone, profesora del Departamento de Gobierno desde hace más de 15 años. Fue una situación totalmente inesperada e imprevista". Y agregó: "El Departamento está a disposición de todos los estudiantes para cualquier cuestión que necesiten. Acompañamos a su familia en este difícil momento y enviamos nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica". Está muy complicado. Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias) Llega a más público y daña más. — Paola De Simone (@paolillabombon) August 28, 2020

El pico sigue elevándose:

Argentina reportó ayer más de 12 mil nuevos contagios de coronavirus

