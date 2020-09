Así, nuestra ciudad llegó a 1.170 casos totales: 586 se encuentran activos y 559 se han recuperado. En su parte diario, la Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 31 nuevos positivos de coronavirus y 20 altas médicas de pacientes que cursaban la enfermedad. De esta manera, Campana llegó a 1.170 casos totales desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los casos activos, ahora son 586, cifra que representa un nuevo máximo entre los vecinos que están atravesando la enfermedad. De hecho, se han duplicado en los últimos nueve días: el pasado martes 25 de agosto se registraban 292 activos. En tanto, la duplicación de los casos totales se encuentra en torno a los 19 días: el pasado domingo 16 de agosto se habían acumulado 588 positivos, mientras que ayer se alcanzaron los 1.170. Mientras que el promedio de contagios diarios de los últimos siete días creció 0,9 después del descenso de ayer y se ubicó en 43,3 este jueves. A su vez, la Secretaría de Salud municipal apuntó ayer que no se registraron nuevos fallecimientos en la ciudad, por lo que la cifra de víctimas fatales totales se mantuvo en 25. Y con el continuo crecimiento de casos, el índice que sigue en descenso es justamente la tasa de letalidad: este jueves bajó por novena jornada consecutiva y quedó en 2,14%.

ZÁRATE: MURIÓ UN JOVEN DE 25 AÑOS Es la 23ª víctima fatal en la vecina ciudad. En Escobar, en tanto, confirmaron otros tres fallecimientos. La Municipalidad de Zárate informó ayer el fallecimiento de un joven de 25 años contagiado de coronavirus que se encontraba internado en el Hospital Virgen del Carmen. De esta manera, la vecina ciudad llegó a 23 víctimas fatales en esta pandemia. Además, también se confirmaron 29 nuevos positivos y 37 altas médicas, por lo que el cuadro de situación del Municipio es de 1.122 casos totales: 314 se encuentran activos, 785 se han recuperado y 23 han fallecido. Además, 240 testeos están pendientes de resultados. En tanto, en Escobar se reportaron 95 nuevos contagios, 45 altas médicas y otros 3 fallecimientos (un hombre de 53 años, vecino de Belén de Escobar; y dos mujeres de 74, una de Ingeniero Maschwitz y otra de Garín). De esta manera, acumula 3.662 casos totales: 1.604 se encuentran activos, 1.968 se han recuperado y 90 han fallecido. Además, presenta 332 en estudio. Por su parte, en Exaltación de la Cruz se indicaron 18 nuevos positivos y así se superó la barrera de los 400 totales. Ayer, el Municipio confirmó 409 casos acumulados: 96 de ellos se encuentran activos, 305 se han recuperado y 8 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 161 nuevos positivos y el total acumulado creció hasta 4.543 desde el inicio de la pandemia: 790 se encuentran activos, 3.668 se han recuperado y 85 han fallecido. "EL COVID PUEDE PERSISTIR EN FARINGE HASTA CINCO SEMANAS" En las últimas horas, en nuestra ciudad trascendió el caso de una enfermera de 21 años que dio positivo de coronavirus luego de tener claros síntomas de la enfermedad. Y que luego de 14 días de aislamiento y ser dada de alta, volvió a sentir fuertes dolores de cabeza, se realizó un nuevo hisopado y el diagnóstico fue nuevamente positivo. En la conferencia de prensa que brindó el último miércoles, la Subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, aseguró no conocer un caso de reinfección en Campana (no fue confirmado que en el caso mencionado haya habido un PCR negativo previo al alta) y pidió cautela al hablar al respecto: "Se sabe que el Covid puede persistir en faringe hasta cinco semanas. Hay que ser muy cuidadoso para hablar de un rebrote de la enfermedad en una persona. Hay que hacer un análisis exhaustivo de la situación para dar un diagnóstico", señaló la profesional. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 31 nuevos positivos (ocho por nexo clínico-epidemiológico) y 20 altas médicas. Así, los casos totales son 1.170; los activos 586; y los recuperados 559. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/qfwp5p3uhb — Daniel Trila (@dantrila) September 3, 2020

Se confirmaron 31 nuevos positivos y 20 altas médicas en Campana

