MARCÓ POSICIONAMIENTO El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que las tomas de tierras son "ilegales", respaldó el accionar del ministro de Seguridad, Sergio Berni, y reclamó que la Justicia "haga su trabajo". Durante un encuentro con intendentes para analizar esa problemática que se incrementó en las últimas semanas, Kicillof sostuvo que "la Provincia tiene un enorme déficit habitacional, pero este no se soluciona con intrusiones ilegales". "Las usurpaciones no solo son ilegales sino que además producen situaciones injustas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional pero este no se soluciona con intrusiones ilegales", afirmó el gobernador. Además, respaldó el rol de Berni y dijo que "el Ministerio de Seguridad viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas". LA SOJA LIDERA El complejo sojero lideró las exportaciones en el primer semestre del año con US$ 7.676 millones, que representaron el 28,1% del total de ventas al exterior, informó el INDEC. Le siguieron las exportaciones del complejo maicero con US$ 3.322 millones y una participación del 12,2% y las del sector petrolero y petroquímico que totalizaron US$ 1.919 millones de dólares y una participación del 7% de las exportaciones totales. Las exportaciones del complejo triguero totalizaron US$ 1.850 millones con un 6,8% de participación, mientras que las ventas al exterior de la industria automotriz llegaron a los US$ 1.713 millones con un 6,3% del total exportado. En la comparación interanual los sectores que tuvieron las bajas más pronunciadas en las exportaciones fueron las de plomo con un 87,8%, la de otros minerales metalíferos un 80,6%, textiles 52,6% y automotriz un 49,9% de contracción en las ventas al exterior. TERMINÓ CON PINTADAS Las organizaciones de izquierda y de derechos humanos marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar justicia por Facundo Astudillo Castro, luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado era del joven desaparecido el pasado 30 de abril último, pero terminó con pintadas contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Un grupo de personas encapuchadas realizaron pintadas sobre la fachada del Cabildo con mensajes tales como: "Aparición de Berni sin vida", "Muerte a Berni", "Facundo vive", "Muerte a los partidos", "Estado genocida" y "Bomba al Estado", entre otros. Las organizaciones de izquierda y de derechos humanos marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para reclamar justicia por Facundo Astudillo Castro, luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado era del joven desaparecido el pasado 30 de abril último. LISTOS EN NOVIEMBRE Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han notificado a los funcionarios de salud pública en los 50 estados y las cinco mayores ciudades que se preparen para distribuir una vacuna contra el coronavirus a fines de octubre o principios de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que formen parte de grupos de alto riesgo a fines de octubre o principios de noviembre. Más específicamente, el director de los CDC, Robert Redfield, envió una carta dirigida a cada uno de los gobernadores de los 50 estados y a los alcaldes de las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Houston y San Antonio pidiéndoles que estuvieran listos para aplicar la vacuna a partir del 1 de noviembre. La compañía McKesson Corporation, con sede en Dallas, ya tiene un acuerdo firmado con el gobierno federal para establecer centros de distribución de la vacuna apenas esté disponible. Al respecto, los CDC pidieron a los estados que consideren "eximir" del cumplimiento de aquellos requisitos que puedan impedir que estos centros estén operativos para comienzos de noviembre.



Breves: Noticias de Actualidad

4 de Septiembre de 2020

