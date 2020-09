Una docente con coronavirus falleció durante una clase virtual

Ocurrió el miércoles, mientras dialogaba por Zoom con alumnos de la UADE. "Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van", había escrito la semana pasada en Twitter. Aunque tenía síntomas claros de Covid-19 desde hacía semanas, la profesora universitaria Paola De Simone (47 años) continuaba trabajando y brindando clases virtuales, cuando el miércoles por la tarde su cuerpo no resistió más y falleció mientras hablaba por Zoom con un grupo de alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). "No puedo" se escucha gritar a De Simone mientras los alumnos le piden que les diga su dirección. Uno de ellos grabó el momento en que la profesora pide ayuda y gime de dolor y lo viralizó entre sus compañeros de facultad, lo cual generó indignación no sólo en esa comunidad educativa, sino también en las redes sociales. La misma docente (quien era Licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencias Políticas y especialista en RRHH y también daba clases en la UBA) se había referido a su estado de salud la semana pasada en su cuenta de Twitter: "Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van". El coordinador académico de la UADE, Facundo Cruz, escribió en un correo electrónico enviado a los alumnos: "Lamentamos comunicarles con mucha tristeza y pesar el fallecimiento de Paola de Simone, profesora del Departamento de Gobierno desde hace más de 15 años. Fue una situación totalmente inesperada e imprevista". Y agregó: "El Departamento está a disposición de todos los estudiantes para cualquier cuestión que necesiten. Acompañamos a su familia en este difícil momento y enviamos nuestras condolencias en nombre de esta comunidad académica".

Imagen ilustrativa

Está muy complicado. Llevo más de 4 semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico terapia y emergencias) Llega a más público y daña más. — Paola De Simone (@paolillabombon) August 28, 2020

Una docente con coronavirus falleció durante una clase virtual

