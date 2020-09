A través de La Auténtica Defensa, vecinos manifiestan su malestar por la ausencia o mala calidad de los servicios que llegan al barrio. Agua, luz, cable: esa es la tríada de reclamos que moviliza a vecinos del barrio San Luciano, quienes a través de La Auténtica Defensa le solicitaron al Municipio su intervención ante diversas empresas de servicio para -en sus palabras - "mejorar nuestra calidad de vida". Los pedidos llegan de la franja de casas que se levantan a la vera de la calle Lavezzari entre Zárate y la colectora de Panamericana. Allí, asevera Cristián García, uno de los vecinos, la presión de agua es escasa debido a que no hay conexiones accesibles. "El caño madre llega solo hasta la calle Zárate. Entonces, para tener agua tuvimos que hacer la conexión nosotros con mangueras. Imaginate que a las casas más cercanas a la Panamericana el agua casi llega sin presión", comentó. Otro problema que denuncian los habitantes de esa zona del San Luciano es la falta de un suministro confiable de corriente eléctrica. Como en el caso del agua potable, no hay medidores ni tendido eléctrico oficial a esa altura de la calle Lavezzari. Las conexiones clandestinas son el denominador común, lo que provoca un servicio de baja calidad. "Que quede claro que nosotros estamos dispuestos a pagar los servicios. Pero hemos hecho los reclamos correspondientes y nadie nos atiende", manifestó García. Los vecinos también reclamaron por el servicio de recolección de residuos que, si bien aun no están abonando, aseveran que ni siquiera pasa sobre todas las casas de calle Zárate que si lo estarían pagando. "Mi padre paga el barrido y limpieza y nunca pasa el camión", afirmó García. También apuntaron contra la empresa cablevisión, que tiene su tendido de fibra óptica garantizado solo hasta el barrio San Cayetano. "Nosotros queremos que haya un tendido y estamos dispuestos a pagar como tiene que ser", reiteraron. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa de autoridades locales, EDEN se encontraría trabajando para ampliar los medidores tanto en el barrio San Luciano como en el 21 de septiembre. Y es que, en los últimos meses, hubo protestas de vecinos que llegaron a cortar la Ruta 6 a la altura del San Cayetano reclamando por un mejor servicio eléctrico.

