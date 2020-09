Efemérides del día de la fecha, 4 de septiembrre

P U B L I C



DÍA DE LA SECRETARIA El origen de esta celebración radica en dos versiones: la primera, se remonta a la segunda Revolución Industrial cuando LilliamSholes, hija de Christopher LathamSholes (inventor de la primera máquina de escribir), probó la eficacia del invento públicamente en el año 1873. Este hecho propició que se la considerara la primera secretaria de la historia y la primera persona en practicar la dactilografía. Por esto último, en el año 1950, los fabricantes de máquinas de escribir norteamericanos decidieron conmemorar el centenario del nacimiento de LilliamSholes con un concurso para elegir a la mejor dactilógrafa; el éxito del mismo impulsó al gremio de las secretarias estadounidenses a establecer esa fecha como su día. Por otra parte, la segunda versión indica que la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos estableció esta celebración en el año 1952 para conmemorar el reconocimiento de los derechos de estas trabajadoras y la fundación de la asociación en el año 1942. La principal impulsora de este festejo fue María Barret, presidenta de la asociación, que organizó junto a sus colegas la "Semana nacional de las secretarias". FALLECE GUSTAVO CERATI Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto del año 1959 en Barracas, Buenos Aires. Desde temprana edad, el incipiente músico comenzó a componer sus primeras canciones y formó sus primeras bandas: "a los 12 o 13 años compuse mis primeros temas. Probé grupitos sin importancia, cosa que sirvió para el aprendizaje, haciendo fundamentalmente música latina."En el año 1979 empezó a estudiar publicidad en la Universidad del Salvador y conoció a Héctor "Zeta" Bosio; junto a él integró los grupos "The Morgan", "Stress" y "Proyecto Erekto" antes de formar, con "Charly" Alberti, la mítica banda "Soda Stereo" en el año 1982. Al año siguiente dieron sus primeros recitales en la discoteca "Airport", el cabaré "Marabú", "Zero" y "Stud Free Pub"; allí, demostraron su potencial y talento que quedó plasmado en su disco debut "Soda Stereo" (1984). Los siguientes álbumes "Nada personal" (1985), "Signos" (1986), "Doble vida" (1988), "Canción animal" (1990), "Dynamo" (1992) y "Sueño stereo" (1995), consolidaron a la banda como un emblema del rock nacional y la música latinoamericana. En el año 1997, "Soda Stereo" se despidió con el recordado recital en "El Monumental": "no sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy ¡Gracias totales!" Sin embargo, en el año 2007, retornaron a los escenarios con la gira "Me verás volver": "¡por fin! Una eternidad esperé este instante. ¿Saben qué acorde es este? ¡Sí! ¡Bienvenidos!" dijo Cerati mientras se escuchaba de fondo los acordes de "Juegos de seducción." Por otra parte, como solista grabó los discos "Amor amarillo" (1993), "Bocanada" (1999), "Siempre es hoy" (2002), "Ahí vamos" (2006) y "Fuerza natural" (2009). Falleció en el año 2014 en Buenos Aires. SE ESTRENA "LA NOCHE DE LOS LÁPICES" Un día como hoy en el año 1986, se estrenaba la película "La noche de los lápices." Dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Pablo Novak, Alejo García Pintos, Pepe Monje y Vita Escardó, la película narra uno de los hechos más violentos acontecidos en la última dictadura militar: "La noche de los lápices." La misma aconteció en el año 1976, luego de una protesta en la que se reclamaba por el boleto estudiantil secundario, 10 estudiantes de La Platafueron secuestrados por efectivos policiales y del Batallón 601 del Ejército; Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti, Patricia Miranda, María Claudia Falcone, Horacio Ángel Ungaro, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Claudio de Acha y Daniel Alberto Racero fueron torturados en centros de detención clandestina; sólo sobrevivieron los primeros cuatro y los demás continúan desaparecidos.



