Romina Barraza

Como todos los años, la WAS (Asociación Mundial por la Salud sexual) nos invita a reflexionar sobre las temáticas más relevantes. Este año, el lema es "El placer sexual en tiempos de COVID-19". La nueva realidad mundial originada por la pandemia de COVID-19 ha generado cambios que no escapan a la sexualidad, ya que ésta nos atraviesa de manera integral por estar formada por los aspectos que tienen que ver con la reproducción, el género, el erotismo y la vinculación afectiva. La necesidad de cuidarnos de este virus implica prestar especial atención a la higiene, tomar medidas de confinamiento y distanciamiento social; trayendo consecuencias sanitarias, sociales y económicas, que afecta en mayor o menor medida a la población general de todos los grupos etarios. Los derechos sexuales se ven vulnerados y es nuestra obligación, como agentes de salud, tomar medidas para protegerlos; para mantener el mayor grado de bienestar físico y mental posible en las personas. Es importante entender que cualquier cambio o modificación en el entorno, afecta nuestra sexualidad. El distanciamiento social y el aislamiento afectan nuestra forma de vincularnos, nuestra intimidad. Quienes viven en pareja, el compartir mayor cantidad de tiempo juntos puede afectar sus momentos de privacidad; las niñas, niños y adolescentes en casa pueden dificultar los momentos de intimidad de la pareja. El deseo sexual, que al inicio en muchos casos se vio aumentado, luego de 5 meses puede comenzar a disminuir o estar por el piso ¿Dónde queda el placer en este contexto? Tener una mirada positiva y de esperanza es la clave. Pensar en los resultados positivos de la actividad sexual puede ser un puente motivador en un contexto que muchas veces nos abruma. Buscar fortalecer los lazos que tenemos con otros y con uno mismo. Aprovechar para conocernos, para dialogar, para compartir. La vida sexual es un ida y vuelta: para que se mantenga saludable, debemos (al menos intentar) mantener saludable el entorno y viceversa. Debemos pensar estrategias propias, que se adecúen a nuestra realidad más íntima y puedan sumar a la salud general Comparto un fragmento de la Declaración sobre el placer sexual en el 24° Congreso de WAS, 2019: El placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y/o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos pensamientos, fantasías, emociones y sentimientos. La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores clave para que el placer contribuya a la salud y el bienestar sexual. El placer sexual debe ejercerse (…) en el contexto de igualdad y la no discriminación, la autonomía y la integridad corporal (…) Si querés conocer más sobre tus derechos sexuales y el placer sexual, no dudes en consultarme. Dra. Romina Barraza. Especialista en Sexología Clínica - Centro Medico Rawson - cmrawson.com.ar

NotiCMR:

4 de Septiembre; Día Mundial de la Salud Sexual

Por Dra. Romina Barraza

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar