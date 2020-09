Julio N. Carreras

En la anterior nota se destaca como uso una palabra, con la cual es posible determinar las cosas en las cuales se puede incidir en la formación de las acciones de gobierno de distintas maneras, siempre buscando que el verdadero sentir legislativo se refleje en lo que se legisla y sea efectivamente el deseo del ciudadano. Lo que deben hacer primordialmente los legisladores funcionalmente, es dictar leyes que mejoren la calidad de vida del pueblo y además sean las que se necesitan para crecer, y que mejor para ello, que el ciudadano pueda hacer oír su voz y exponer su pensamiento para no sorprenderse con una realidad a contramano de la sociedad en que actúa y de sus necesidades. Para que ello tenga fuerza, hay que realizar un cambio en la forma de actuar con las comunidades para nutrirse de ellas, debemos dirigirnos a las organizaciones que existen dentro de ellas y no a los individuos. Ya no vale dirigirse, como siempre se hizo en este contexto, a los actores en particular. Las organizaciones las reales comunicadoras del sentir colectivo, representan grupos de individuos que tienen un interés común. Los intereses comunes se enriquecen por el aporte de los miembros de la organización. Ese interés común ya está pulido, pues tomó algo de cada uno de ellos siendo analizado y perfeccionado. Si no existiera la organización, habría una idea por cada uno de los individuos y no se lograría un interés común. Hay que renovar la sociedad con la creación de organizaciones que sean reales representantes de quienes las conforman. Olvidados: Cómo comportarse cuando va a un cajero automático. REGLA Nº1: NUNCA utilice cajeros automáticos de noche. Todos los que entran a un cajero automático durante la noche salen con dinero. Nadie va a pagar cuentas un sábado a la noche. o Utilice sólo cajeros automáticos en supermercados, shoppings u otros lugares donde hay personal de seguridad y gran cantidad de personas. o Conviene evitar el uso de cajeros automáticos. Trate de planificar sus necesidades de dinero por anticipado y sacar dinero en lugares seguros. o No confíe en las cámaras de seguridad, ya que no pueden impedir que alguien lo asalte. Nunca acepte ayuda estando en un cajero automático si no es por personal del Banco. Cuando va de compras, también conviene recordar algunas reglas: 1. Observe si hay personas con las que se encuentre más de una vez en los corredores o en los negocios. En un shopping o un centro comercial hay mucha gente, por lo que no es común encontrarse con la misma persona más de una vez. Puede ser que lo esté observando. 2. Si nota algo extraño entre en un negocio poco común (por ejemplo hombres en negocios de lencería, mujeres en negocios de artículos de pesca). Si la persona entra o se queda afuera observando es muy probable que Ud. esté en el proceso de selección de víctimas. 3. Si ocurre esto busque personal de seguridad del shopping y explíquele la situación. Cuando se vaya, pida que alguien de seguridad lo acompañe hasta el auto. 4. El delincuente se va a dar cuenta de que Ud. no es un blanco fácil y va a desistir de atacarlo. 5. No lleve muchas tarjetas de crédito, muchas tarjetas bancarias ni mucho dinero ni chequeras. Programe sus compras, decida cómo va a pagar y salga de su casa solamente con lo necesario. 6. No abra la cartera frente al cajero dejando ver sus tarjetas de crédito o cuánto dinero tiene. Se sabe que hay cajeros que forman parte de bandas delictivas. El cajero señala a las mejores víctimas a otros delincuentes que abordan a la víctima en el estacionamiento o fuera del shopping. 7. Los shoppings son lugares ideales para que los delincuentes elijan a sus víctimas. Observan durante las compras, la siguen hasta el estacionamiento, identifican el auto y esperan la mejor oportunidad para atacar.- (Fte:PFA:/Adap:JNC)

Olvidados:

De todo un poco (Parte 7)

Por Julio N. Carreras

