Verdades afiladas en tiempos de Pandemia

El tiempo de pandemia que nos tiene cuarentena extensiva ¿nos habrá hecho reflexionar un poco? ¿Seguiremos siendo las mismas personas cuando pase todo esto?¿Sabemos que es la autocrítica y la empatía? En lo personal comprobé que siempre voy a estar a favor de todo lo que escandaliza a los hipócritas. No te Define tu estado civil, tu nivel de estudios, tu estatus social, tu economía y tu trabajo. Te Define tu manera de tratar a los demás, tú calidad humana y tus valores. La gente mala abunda en todos los ámbitos, me pasa en "la docencia" convivir con actitudes de colegas que sólo aspiran a obtener "reconocimiento social". Sembrando cizaña fogonean conflictos y te calumnian, lo más llamativo es que no te conocen, están pendientes de la vida privada de los demás. No te dicen las cosas de frente, armando chusmeríos, trabajan en "Educación" pero son de cuarta. Procediendo de esta manera quedan en evidencia lo infelices que son, "el espíritu de uno despierta sus demonios". El consejo que les doy a la gente jodida es que no se olviden de sacar la basura, sobre todo la que tienen acumulada en la cabeza y en el corazón. Aunque te hablen mal de alguien, antes conocerlo. Intenta evitar caer en los prejuicios y dale una oportunidad, a veces lo que nos dicen no es la verdad. No te olvides que es mejor tener un buen enemigo que tener un mal amigo. Muchos que dicen ser "amigos" se juntan con gente que te quiere perjudicar. Otros rompieron amistades de años por diferencias políticas, no eran amigos. Pesaron más los fanatismos y las idolatrías a sus líderes políticos. Sólo me queda recordarles que ¿para qué sirve la amistad si no es para decir justo lo que uno piensa?, tenemos que descubrir el placer de escuchar a alguien que piensa distinto, las diferencias enriquecen porque la tolerancia está en vías de extinción. Mucha gente está realizando diversos emprendimientos, sólo los que trabajan con honestidad, amor y calidad prosperan. Hay de todo en la viña, están los que se jactan de ser chef y te venden comida pésima, reciclada y recalentada poniendo en riesgo la salud de los clientes. Están los que te cobran como si viviéramos en Nordelta o en Puerto Madero. Siempre felicito a quienes hacen sus productos con calidad, higiene y compromiso, me reconforta escuchar que digan: "hago las cosas como si fueran para mí", esta gente marca la diferencia. No hace falta desprestigiar a la competencia porque "el sol sale para todos". Por eso cuando vendes algo u ofrezcas un servicio ponele ganas y recordar que si jodes a alguien te vas a quemar, una vez lo estafas, dos veces no. Felicito a quienes van más allá del costo beneficio y es un gusto recomendar a quiénes son responsables, honestos y destacados. También hay que saber que lo barato sale caro y que no hay que ser ventajeros con los laburantes. Finalmente voy a insistir sobre algunos conceptos para llevarlos a la reflexión. Fracasar es jugar a la familia feliz, fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a vos mismo. Fracasar es quedarse por conveniencia, fracasar es impedir y obstruir vínculos con los hijos. Fracasar es mendigar el amor de quien no te ama, fracasar es fingir que amas, fracasar es elegir seguir en el mismo círculo vicioso y en el autoengaño. Fracasar es creer que el amor no existe. Hoy los gimnasios están llenos de gente y las librerías están vacías. Tenemos personas con cuerpos perfectos pero sin nada que decir, belleza sin inteligencia es sólo decoración. Son pocas las personas que nos quieren con el alma, los que soportan el desorden de nuestro huracán, a esas personas no las alejemos jamás. Los lugares más agradables del mundo para estar son: en los pensamientos de alguien, en las oraciones de alguien y en el corazón de alguien. No se puede construir felicidad sobre los escombros de otros, si hiciste daño a la largo (o a la corta) lo vas a pagar, tendrás que aprender la lección, el peor castigo del culpable es que su conciencia lo juzgue y nunca lo absuelva. Nunca me voy a olvidar de mis raíces, nunca de agradecerle a Dios, nunca de quién me tendió una mano, nunca de quién me dedicó su tiempo y me tuvo presente en sus rezos y oraciones. Nunca hay que creérsela, la vida da muchas vueltas, hay que ser humildes y buena gente.

Verdades afiladas en tiempos de Pandemia

Por Nahuel Sánchez Bredle

