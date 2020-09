Honda Motor de Argentina incorpora en el país nuevas versiones de la CR-V 2020

Con un estilo renovado y más tecnología de seguridad en toda la gama, la marca anuncia el arribo de la CRV LX 2WD y EX 2WD, dos opciones que llegan para fortalecer y completar la familia SUV. Honda Motor de Argentina presenta en el mercado local nuevas versiones de la CR-V 2020: se trata de la LX 2WD y EX 2WD, que llegan para acompañar a la recientemente lanzada EXT AWD y completar, de esta manera, la línea SUV de la quinta generación de un vehículo que definió toda una nueva categoría. Destacando la seguridad como un pilar fundamental para Honda, la nueva línea CR-V 2020 está equipada con sistemas múltiples de seguridad activa, pasiva y funciones para la asistencia del conductor. Además, estas nuevas versiones cuentan con un sistema de 6 airbags, asientos de amarres LATCH y anclajes ISOFIX, sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción e ingeniería de compatibilidad (ACE™) y Ace Body Structure aplicada a su carrocería. Por su parte, el sistema Driver Attention Level Monitor que califica el manejo del conductor y de acuerdo a ello muestra en la pantalla del instrumental central avisos con notificaciones sobre su nivel de atención. Además, el sistema de Asistencia de Manejo Ágil AHA (Agile Handling Assist) garantiza mayor estabilidad para equilibrar la diferencia de velocidad entre las ruedas en curvas con alta aceleración lateral. De esa forma, la tendencia de que el vehículo se desvíe es mínima, brindando al conductor un manejo más confiable y agradable con respuestas más precisas y previsibles. Otro de los puntos relevantes de este modelo que ahora completa toda su línea en el país, es su tecnología, sin dudas una de las actualizaciones más atractivas que incluye freno de estacionamiento eléctrico con sistema EPB que se activa con un simple toque aportando comodidad al conducir. La función Brake Hold mantiene el vehículo totalmente parado, en cualquier terreno o inclinación, hasta tocar el pedal del acelerador. Además, este vehículo posee una consola central con tres modos de configuración y diversos espacios portaobjetos, portavasos y cargadores USB pensados para hacer del espacio un lugar más organizado y seguro. Finalmente, el instrumental con panel digital TFT (Thin-Film Transistor) en alta definición: todo digital y multifuncional, con la posibilidad de diferentes configuraciones según cada necesidad. Además, esta nueva línea CR-V 2020 cuenta con conectividad Apple CarPlay™ y Android Auto™ con pantalla táctil de 7" en todas las versiones, acompañadas por un nuevo sistema de navegación satelital de Honda desarrollado en cooperación con los expertos de Garmin® para las versiones EX y EXT, que también incorpora comandos de audio, con sensor sensitivo para ajustar el volumen y HFT(Hands-Free Telephone). La CRV 2020 LX 2WD, que ya se encuentra disponible en todos los concesionarios oficiales, posee un sistema de tracción delantera y viene equipada con un motor 2.4L 16 válvulas DOHC - VTEC® con inyección directa, una potencia de 186 CV a 6.400 rpm y una motorización asociada a transmisión variable continua CVT. Su interior es dueño de un estilo tecnológico, elegante y re?nado, en el cual cada superficie, contorno y característica, fue pensada para crear una experiencia superior para el conductor y todos los pasa-jeros.Nuevos asientos delanteros ergonómicos con tapizado de tela que ofrecen absoluta comodidad y asientos traseros rebatibles 60/40 con piso de baúl totalmente plano. La parte delantera exterior posee amplias aberturas para las luces halógenas con proyector y al estar completamente integradas en el paragolpes, dan un aspecto más agresivo. La parte trasera incluye faros oscurecidos con luces de LED de larga durabilidad debido al bajo consumo de energía y la buena visibilidad a la distancia, aportando más seguridad a los usuarios. Por su parte, la CR-V 2020 EX2WD, al igual que la EXT AWD, incluye unmotor 1.5L VTEC™ Turbo de 190 CV a 5.600 rpm de inyección directa con transmisión CVT con paddle shift de 7 velocidades que brinda dos excelentes sensaciones al conducir: el confort de no sentir el cambio de marchas y la facilidad de hacer los cambios con paddle shift sin sacar las manos del volante; esta característica además contribuye para la reducción de consumo de combustible. Las actualizaciones de estilo exterior de esta versión dan como resultado una apariencia más elegante, sólida y agresiva; parrilla delantera, moldura de portón trasero y laterales con terminaciones en cromo, barras de techo simil aluminio, acompañado por faros delanteros antiniebla con tecnología Full LED y apagado automático. Otra novedad que trae este vehículo, también presente en la EXT AWD, son las llantas de aleación de 18", con detalles oscuros que le confieren al vehículo una apariencia más deportiva y moderna. Dentro de las actualizaciones en su interior, está equipada con techo solar eléctrico y posee asientos con detalles que combinan diversos materiales, pensados para brindar una experiencia superior a los pasajeros. Estas dos nuevas versiones se suman a la recientemente lanzada CR-V 2020 EXT AWD, que llegó al mercado local en junio con la incorporación el Sistema HUD (head up display), en cual el conductor puede observar todos los indicadores del vehículo proyectada en una lámina transparente, con el objetivo de mantener la mirada en el camino. El Sistema Honda Lane Watch™ muestra en la pantalla la calzada del lado derecho del vehículo (punto ciego) gracias a una cámara ubicada debajo del espejo retrovisor externo, proporciona un ángulo de visión 4 veces más amplio que lo normal. Este modelo, además se diferencia porque por primera vez llegó al país con la incorporación del sistema Honda Sensing® compuesto por un sistema de radar y cámaras. También incluye un conjunto de sensores que realizan una lectura permanente de las situaciones de conducción y las condiciones del tráfico activando las siguientes funciones: control de velocidad crucero adapta-tivo, sistema de advertencia de colisión frontal, sistema de frenado con mitigación de colisión, sistema de asistencia para mantenerse en el carril, sistema de advertencia de salida de carril y sistema de mitigación de salida de carril. La CR-V 2020 LX 2WD ya se encuentra disponible en todos los concesionarios oficiales de Honda en Argentina en los colores Lunar Silver M. y Modern Steel M. Precio sugerido: USD 55.000.

La versión EX 2WD hará su arribo al mercado local en las próximas semanas.



Honda Motor de Argentina incorpora en el país nuevas versiones de la CR-V 2020

