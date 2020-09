Breves: Deportivas

RIVER: TODOS NEGATIVOS Después de la alerta que se generó por el positivo de uno de los entrenadores de arqueros, River Plate recibió ayer una buena noticia: los testeos que se hicieron este miércoles dieron todos negativos y así quedó confirmado que no hay más casos de coronavirus en la "burbuja" del equipo conducido por Marcelo Gallardo. MARCONE RECUPERADO Después de haber dado positivo en diferentes tests, el mediocampista Iván Marcone finalmente dio negativo y recibió el alta para sumarse a las prácticas de Boca Juniors, las cuales se reiniciaron ayer luego del brote que dejó 18 contagios entre futbolistas del plantel. ICARDI, TAMBIÉN POSITIVO Después de conocerse los casos de los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes y del brasileño Neymar, ayer se confirmó que Mauro Icardi, Marquinhos y Keylor Navas también contrajeron la enfermedad. UEFA NATIONS LEAGUE Ayer, en el inicio de la Liga de las Naciones de Europa se dieron los siguientes resultados: Alemania 1-1 España, Ucrania 2-1 Suiza, Letonia 0-0 Andorra, Rusia 3-1 Serbia, Turquía 0-1 Hungría, Bulgaria 1-1 Irlanda, Finlandia 0-1 Gales, Moldavia 1-1 Kosovo, Eslovenia 0-0 Grecia e Islas Feroe 3-2 Malta. Hoy juegan: Lituania vs Kazajistán, Italia vs Bosnia (15.45, ESPN), Holanda vs Polonia, Noruega vs Austria, Rumania vs Irlanda del Norte, Escocia vs Israel, Eslovaquia vs República Checa y Bielorrusia vs Albania. BRASILEIRAO: FECHA 7 Inter de Porto Alegre, dirigido por Eduardo Coudet, se mantiene como único líder del campeonato de Brasil tras igualar 1-1 como visitante frente a Palmeiras. Así suma 16 puntos, tres más que San Pablo, que perdió anoche 3-0 ante Atlético Mineiro, conjunto dirigido por Jorge Sampaoli (3º con 12 y un partido menos). El único tanto argentino de la jornada lo anotó Germán Cano para Vasco da Gama, que empató 2-2 con Santos (el ex Lanús lleva cuatro goles). NBA PLAYOFFS En las semifinales de la Conferencia Este, Toronto Raptors se salvó de quedar 0-3 gracias a un triple agónico de Anunoby que anoche le dio la victoria 104-103 ante Boston Celtics, que ahora lidera 2-1 la serie. Por su parte, Miami Heat volvió a derrotar a Milwaukee Bucks (116-114) y se adelantó 2-0. Mientras en la Conferencia Oeste, Denver Nuggets remontó un 1-3 al vencer 80-78 a Utah Jazz en el séptimo juego. Así se convirtió en rival de Los Angeles Clippers en semifinales. En la otra llave, Los Angeles Lakers se medirán con Houston Rockets, que eliminó también en séptimo juego a Oklahoma City Thunder. US OPEN 2020 Ya sin argentinos en carrera, el US Open continúa avanzando hacia la segunda semana de competencia. Ayer avanzaron a tercera ronda el austríaco Dominic Thiem, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Matteo Berrettini. el español Roberto Bautista Agut y el croata Marin Cilic, entre otros. En cambio, quedó en el camino el canadiense Milos Raonic, reciente finalista del Masters 1000 de Cincinnati. Ya por la tercera vuelta, hoy se presentarán el serbio Novak Djokovic (vs el alemán Jan-Lennard Struff), el griego Stefanos Tsitsipas (vs el croata Borna Coric) y el alemán Alexander Zverev (vs el francés Adrian Mannarino).



Breves: Deportivas

4 de Septiembre de 2020

