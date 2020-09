La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Proyecto de Ley provincial:

En su Proyecto la legisladora propone la creación de la "Mesa de Empleo Joven". Juventud de Todos Campana, Secretaría de Juventud PJ Campana, Juventud Peronista en Campana, Equipo Joven Agrupación Jorge Varela, Juventud Néstor Kirchner Campana, Juventud Frente Grande Campana, Juventud Fraternal de Zárate, Juventud de la Unión Ferroviaria, Juventud Forja Campana, JP Evita Campana, y Juventud de Fierro emitieron un comunicado conjunto. "Como jóvenes, sufrimos propiamente las dificultades de una correcta inserción laboral. Representamos uno de los grupos más afectados por la desocupación y la precarización laboral. Las tasas de desempleo joven duplican al del conjunto de la población económicamente activa. Según datos del INDEC, casi dos de cada diez jóvenes están desempleadxs. Mientras que el 60% de lxs jóvenes que, si encuentran trabajo lo hacen desde la informalidad y la precariedad. Ante esta compleja situación reforzamos nuestra convicción de militar un Estado presente, que escuche y atienda las demandas populares. Por eso celebramos enérgicamente, el proyecto presentado por la Diputada Provincial Soledad Alonso. La compañera, quien también preside la Comisión de Trabajo de la cámara baja de la Provincia de Buenos Aires, presentó recientemente un proyecto destinado a fortalecer y fomentar el empleo joven. En dicho proyecto se propone la creación de una Mesa de trabajo inter jurisdiccional en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia destinada específicamente para tratar la problemática laboral de los jóvenes bonaerenses. La Mesa de Empleo Joven que tiene entre sus funciones la de promover la capacitación, orientación e inserción de los jóvenes al mundo del trabajo, es una acción concreta que busca erradicar esta problemática", señala un reciente comunicado difundido a la prensa firmado por Juventud de Todos Campana, Secretaría de Juventud PJ Campana, Juventud Peronista en Campana, Equipo Joven Agrupación Jorge Varela, Juventud Néstor Kirchner Campana, Juventud Frente Grande Campana, Juventud Fraternal de Zárate, Juventud de la Unión Ferroviaria, Juventud Forja Campana, JP Evita Campana, y Juventud de Fierro. "La Diputada, ya ha manifestado previamente su interés por las distintas problemáticas que atravesamos lxs jóvenes bonaerenses. Desde su asunción en diciembre de 2019 mantuvo, junto al compañero Carlos Ortega, diversas reuniones en las que lxs jóvenes campanenses pudimos acercar nuestras inquietudes y nuestros proyectos. El pasado miércoles 26, Soledad Alonso fue una de las oradoras principales en un zoom multitudinario organizado por la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires. Allí la compañera expresó: ´Hay una batalla cultural que debemos dar contra el capitalismo patriarcal, defendiendo los derechos laborales, reivindicando a las juventudes. La idea no es expulsar a quien no sea joven, sino que todos y todas tengan su lugar, fomentando la solidaridad intergeneracional", continúa el documento. "Creemos que es momento de la construcción colectiva, de un proyecto político que incluya y atienda las necesidades de todxs lxs argentinos; un proyecto en el cual lxs jóvenes formemos parte de las discusiones y la toma de decisiones. Porque lxs jóvenes construimos futuro, pero también presente, celebramos toda iniciativa que apueste por el trasvasamiento generacional y que nos acerque a la construcción política que soñamos", concluye.

"La idea no es expulsar a quien no sea joven, sino que todos y todas tengan su lugar, fomentando la solidaridad intergeneracional", señaló Alonso la semana pasada sobre su Proyecto de Ley.





Más de 120 referentes políticos y militantes participaron de manera remota al Foro organizado por la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados bonaerense y la Dirección Provincial de Juventudes.



