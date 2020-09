La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Bloque JxC:

Los concejales de Juntos por el Cambio repudiaron el accionar de un sector del Concejo Deliberante que "incita a los vecinos a que concurran a las sesiones, mientras que, por protocolo no se pueden hacer con público". "Hay un bloque político que no respeta a los vecinos y los expone llevándolos al HCD, y esa actitud es muy lamentable", aseveraron los concejales de Juntos por el Cambio Estas declaraciones surgieron luego que en la sesión ordinaria de este jueves, vecinos asistieron al Salón Blanco para manifestar sus problemáticas e inquietudes poniendo en riesgo la salud tanto de ellos, como de los integrantes del cuerpo. "Un sector político incita constantemente a los vecinos a que concurran a las sesiones, mientras que, por protocolo no se pueden hacer con público", indicaron en conferencia de prensa los ediles Romina Buzzini, Mariela Schvartz, Karina Sala, Luis Gómez, Ángela Medina y Ernesto Meiraldi. "Somos conscientes que somos representantes de los vecinos, pero también sabemos que estamos atravesando una emergencia sanitaria que no nos permite sesionar con público presente; y fogonearlos para que asistan nos parece una gran falta de responsabilidad", manifestaron. Además, se pusieron a disposición de los vecinos que, ante una consulta o necesidad, se acerquen al bloque de lunes a viernes de 9 a 14, donde analizarán medidas para poder asistirlos. Por otra parte, repudiaron las constantes faltas de respeto hacia la presidenta del HCD, Marina Casaretto: "Estas actitudes son inadmisibles, porque en vez de preocuparse por los vecinos y de impulsar proyectos que beneficien a la ciudad, se dedican a generar chicanas políticas baratas".

