Edición del sábado, 05/sep/2020
La Sociedad Rural de la región cumplió 40 años







La entidad destacó el rol del sector agropecuario en la generación de divisas para el país. Puede que en Campana no sea tan conocida por el carácter eminentemente industrial de nuestro territorio. Pero el distrito está en la órbita de la Sociedad Rural de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, que por estos días se encuentra cumpliendo sus 40 años. "Nosotros tenemos una gran diversidad de productores en toda la zona, no solamente la ganadería sino también hay búfalos en la zona de la isla, criaderos de pollos, de gallinas ponedoras y está tomando bastante relevancia la cría de ovinos", señaló Martín Coarasa, vicepresidente de la entidad. La cría de ovinos es una actividad nueva para la zona como también lo es la siembra de arvejas, un proyecto que está teniendo lugar en los mismos campos de Coarasa y que busca desarrollar su potencial exportador. En ese sentido, desde la Sociedad Rural destacaron el beneficio diferencial que implica el acceso al río, con importantes enclaves portuarios en Lima y Las Palmas por donde sacar la producción fronteras afuera. "Todos los meses estamos incorporando muchos socios que deciden pagar una cuota social en función de contribuir a sostener sus servicios para la parte tan importante que tenemos de campo en nuestra región. Y el aporte del campo para la economía del país, de la provincia y de los municipios es importante. El único sector que ingresa dólares al país es el agro, pero está claro que con este sector sólo no alcanza", sostuvo el ruralista. El complejo sojero lideró las exportaciones en el primer semestre del año con US$ 7.676 millones que representaron el 28,1% del total de ventas al exterior, informó el INDEC. Le siguieron las exportaciones del complejo maicero con US$ 3.322 millones y una participación del 12,2% y las del sector petrolero y petroquímico que totalizaron US$ 1.919 millones de dólares y una participación del 7% de las exportaciones totales. Las exportaciones del complejo triguero totalizaron US$ 1.850 millones con un 6,8% de participación, mientras que las ventas al exterior de la industria automotriz llegaron a los US$ 1.713 millones con un 6,3% del total exportado.

La sede principal de la entidad en Exaltación de la Cruz.



