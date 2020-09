La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Breves: Noticias de Actualidad

5 de Septiembre de 2020







CLASES POR AHORA NO El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró este viernes que "no es el momento para regresar" a las clases en las escuelas por la situación epidemiológica del país ante la pandemia de coronavirus. Asimismo, remarcó que sigue trabajando con todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, en la propuesta de "promotores educativos" y la entrega de notebooks para los alumnos que no hayan podido continuar con sus estudios. El funcionario nacional se expresó de este modo en referencia al encuentro que mantuvo con su par porteña, Soleada Acuña, quien sostiene la necesidad de reabrir espacios digitales en las escuelas públicas para unos 6.500 chicos que perdieron contacto con los docentes durante la cuarentena por la falta de tecnología. FALTAN NUEVE AÑOS La caída de las exportaciones y el intercambio comercial en general que tiene lugar en la pandemia agravó un problema de la economía argentina que tuvo su inicio en 2011 y su recuperación para volver a los niveles de entonces podría demandar de 9 a 25 años, de acuerdo con los distintos escenarios proyectados por la Fundación Libertad y Progreso. "Desde que se desató la Pandemia, las exportaciones cayeron un 5,3% y se espera que se desplomen un 11,1% para fin de este año, lo que significa una pérdida de US$7.258 millones", señaló la entidad. Asimismo, advirtió que "tanto el Gobierno Nacional como la oposición plantean la necesidad de crecer en exportaciones, aunque sin un plan claro". En 2011 se alcanzó el récord de exportaciones, con US$ 82.981, pero a partir de entonces hubo una marcada contracción del comercio exterior. ORDEN DE ARRESTO La Justicia fueguina emitió una orden de captura nacional e internacional para un hombre de nacionalidad chilena por la desaparición de Sofía Herrera, quien tenía 3 años cuando fue vista por última vez en un camping cercano a la ciudad de Río Grande. La orden emitida por el juez de instrucción Daniel Césari Hernández involucra a Dagoberto Díaz Águila, un hombre de 50 años considerado como un "nómade de campo" al que apodan "espantalavirgen". El hombre, que ya había sido convocado como testigo del caso, fue identificado por el testimonio de un joven que actualmente tiene 18 años, pero en el momento de la desaparición de la niña, era un chico de 6. El joven ya había descripto a un hombre relacionado con la desaparición de la niña y el identikit que fue confeccionado entonces coincidió en un 75 por ciento con el realizado con el relato que hizo este año. El hombre buscado, nacido en 1969 en Chiloé, Chile, es de ocupación changarín, pero tiene antecedentes por abigeato y hurtos menores. COLEGIOS CERRADOS Cuatro días después de la vuelta a clases en Francia, 22 colegios tuvieron que cerrar sus puertas por casos sospechosos o confirmados de Covid-19, anunció el ministro de Educación de ese país, Jean Michel Blanquer. Francia estableció un protocolo sanitario preciso a seguir en caso de que haya un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en un colegio o instituto. "La persona es inmediatamente aislada. Al alumno o al profesor, le pedimos que se quede en casa. Acto seguido, las autoridades sanitarias realizan una investigación para determinar los contactos (de la persona con coronavirus), se realizan pruebas (de covid-19) y se toman medidas si es necesario", detalló Blanquer. "Más de tres casos de Covid provocan generalmente el cierre de la estructura. Las autoridades hacen gala de su buen criterio y adaptabilidad. Cada caso es diferente", añadió el ministro.



5 de Septiembre de 2020

