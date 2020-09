La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Cuarentena:

Santa Fé endurece sus medidas restrictivas







El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció anoche un endurecimiento de la cuarentena en la provincia debido al aumento de casos de coronavirus que se registra en el territorio: "Vamos volver a actividades esenciales por 14 días", explicó. Perotti brindó una conferencia de prensa en Rosario junto al intendente local, Pablo Javkin, y al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, entre otros funcionarios. En ese contexto, anunció nuevas restricciones de circulación en medio de la pandemia de coronavirus que afecta la provincia, convertida en las últimas horas en el tercer distrito del país más afectado por el avance de la enfermedad, solo por detrás de la Capital Federal y Buenos Aires. "Tenemos que volver a controlar los contagios. Sé que es difícil", agregó el mandatario, sin brindar mayores precisiones sobre las restricciones dispuestas, las que serán detalladas, según se anunció, en un decreto del Gobierno provincial. Anteriormente, el martes, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció nuevas restricciones en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en el área metropolitana del Gran Mendoza, las cuales rigen hasta el 22 de septiembre. Además, advirtió que, si no funcionan las medidas, la provincia podría volver a Fase 1. INVESTIGADORES RUSOS ASEGURAN QUE LA VACUNA SPUTNIK V ES SEGURA La vacuna contra el coronavirus Sputnik V, desarrollada por Rusia, genera anticuerpos contra el virus y no provocó incidentes adversos, según los ensayos clínicos de los investigadores de ese país que publicaron sus resultados preliminares en la revista médica británica "The Lancet". El grupo de expertos encontró que dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de una vacuna que consta de dos partes son "seguras", pues no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21 días. Los resultados secundarios de los ensayos (no tan relevantes como los primarios) también llevaron a pensar, según esto, que las vacunas producen asimismo, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas. La formulación congelada está diseñada para su uso a gran escala, mientras que la liofilizada se desarrolla teniendo en mente aquellas regiones de difícil acceso, ya que pueden almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, precisó la agencia EFE.

