Así, nuestro país llegó a 461.882 casos acumulados y 9.623 víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia. Volvió a crecer la incidencia del interior del país en el total de positivos reportados ayer. Después del pico de 12.026 contagios del jueves, el informe del Ministerio de Salud de la Nación de ayer ofreció una cifra en descenso al confirmar 10.684 nuevos positivos en el país. De esta manera, Argentina acumula 461.882 casos desde que comenzó la pandemia. De ese total, el 62,6% son consecuencia de la circulación comunitaria del virus; el 22,3% son por contactos estrechos de casos confirmados; y el 0,3% son importados (el resto se encuentra bajo investigación epide-miológica). La provincia de Buenos Aires reportó ayer 5.682 nuevos infectados y ahora acumula 283.857 desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires registró 1.278 positivos y superó los 100 mil totales (llegó a 101.034). Entre estos dos territorios, epicentro de la pandemia en Argentina, reunieron el 65% de todos los contagios informados ayer. Así se alcanzó un nuevo máximo en la incidencia del "resto del país" en el reporte diario de la cartera sanitaria. La provincia de Santa Fe volvió a liderar las estadísticas del "interior" (713 casos ayer; 10.806 totales) y se confirma como el territorio con mayor cantidad de casos acumulados por fuera de Buenos Aires. En tanto, se consolidó el incremento de casos en Mendoza (653; 8.801), donde ayer se conoció que la ocupación de camas críticas llega al 80%. Mientras que Córdoba (498; 10.341) se convirtió en la segunda provincia en superar los 10 mil casos totales. Ya en marcada saturación sanitaria se encuentra Jujuy (332; 9.549), al tiempo que algunas regiones de Río Negro (262; 6.768) atraviesan la misma situación. Y los números siguen creciendo en Tucumán (310; 3.385), Salta (269; 4.197), Entre Ríos (166; 4.113) y La Rioja (99; 1.887), provincias en las que empiezan a manifestarse diferentes "tensiones" en el sistema sanitario. Ayer, todas las jurisdicciones nacionales informaros nuevos positivos: Chaco (89; 5.771), Neuquén (73; 3.471), Santa Cruz (67; 2.029), Santiago del Estero (57; 1.152), Tierra del Fuego (39; 2.272), Chubut (39; 1.101), San Juan (29; 358), San Luis (15; 210), La Pampa (7; 221), Corrientes (3; 333), Formosa (2; 90), Catamarca (1; 71) y Misiones (1; 65) CAMAS UTI Según detalló la cartera sanitaria ayer, actualmente hay 2.425 pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva (+31 respecto al miércoles). Mientras que la ocupación total de camas adulto de terapia intensiva llega al 61,5% a nivel nacional (+0,4%) y al 68,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aire (sin variación). 262 MUERTES El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer otros 262 decesos y la cantidad de víctimas fatales en esta pandemia ascendió a 9.623 en el país. La provincia de Buenos Aires reportó 176 de esos nuevos fallecimientos (96 hombres y 80 mujeres), mientras en la Ciudad de Buenos Aires se dieron otros 42 (18 y 24). Las demás muertes se informaron desde Salta (8), Río Negro (7), Santa Fe (7), Córdoba (7), Jujuy (5), Tierra del Fuego (3), Mendoza (2), Chaco (2), Entre Ríos (1) y Santa Cruz (1).

EL 35% DE LOS CASOS INFORMADOS AYER SE DIERON EN EL INTERIOR DEL PAÍS. EN MENDOZA SE REPORTARON 653. INVESTIGADORES RUSOS ASEGURAN QUE LA VACUNA SPUTNIK V ES SEGURA La vacuna contra el coronavirus Sputnik V, desarrollada por Rusia, genera anticuerpos contra el virus y no provocó incidentes adversos, según los ensayos clínicos de los investigadores de ese país que publicaron sus resultados preliminares en la revista médica británica "The Lancet". El grupo de expertos encontró que dos formulaciones -una congelada y otra liofilizada- de una vacuna que consta de dos partes son "seguras", pues no identificaron reacciones adversas de gravedad en más de 42 días e indujeron respuestas de anticuerpos en todos los participantes en un plazo de 21 días. Los resultados secundarios de los ensayos (no tan relevantes como los primarios) también llevaron a pensar, según esto, que las vacunas producen asimismo, en un plazo de 28 días, la respuesta de la denominada célula T, que detecta y mata patógenos invasores o células infectadas. La formulación congelada está diseñada para su uso a gran escala, mientras que la liofilizada se desarrolla teniendo en mente aquellas regiones de difícil acceso, ya que pueden almacenarse a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, precisó la agencia EFE.

