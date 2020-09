La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Opinión:

En estos días hemos presenciado un verdadero sainete digno de la pluma de Alberto Vaccarezza a raíz del protocolo para el funcionamiento de las sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación en tiempo de pandemia. La verdad es que lo que estamos viendo nos divertiría si no sucediera en nuestro país por la implicancia para el futuro inmediato de nuestra vida institucional si queremos evitar caer en la imposibilidad de que el Congreso funcione sobre todo en medio de la más profunda crisis económica en la que nos hundió el covid-19 sumándose a la heredada del anterior gobierno. Más allá de lo sucedido esta vez queda claro que la oposición más troglodita prevalece por sobre el raciocinio de los demás y en su delirio maquiavélico no tiene límite alguno y por supuesto no repara en los daños que puede causar. No se puede creer el nivel de irracionalidad de los diputados opositores que dan la sensación de dejarse comandar por el mediático diputado Fernando Adolfo Iglesias. Para evitar que no se traten los proyectos de la contribución por única vez de los más ricos para mitigar los gastos ocasionados por la pandemia y de la reforma judicial quieren impedir las sesiones de la Cámara de Diputados al no poder impedir el quórum necesario. Es curioso que la propuesta de que sólo pueda haber sesión presencial en medio del peor momento de la pandemia no se condice con lo que sucede en Mendoza donde gobierna el radicalismo que responde a Alfredo Cornejo y donde se trata nada menos que de una reforma a la constitución provincial cuyos debates se hcen mediante la modalidad virtual. También la legislatura porteña funciona virtualmente. Estos hechos recientes se suman a la desmesura de los ataques mediáticos de la prensa canalla que promueven la desobediencia a los más elementales cuidados para evitar los contagios en plena pandemia lo que está provocando consecuencias escalofriantes como lo muestra la enorme cantidad de infectados y fallecimientos que siguen aumentando. Es relevante agregar la desesperante situación de los terapistas quienes se encuentran al borde de sus fuerzas y observan la desaprensión de tanta gente a los que parece no importarles el enorme esfuerzo que realizan. En una carta pública expresaron: "Sentimos que no podemos más, que nos están dejando solos". Todo indica que tienen razón. Es muy preocupante observar que ante la exigua concurrencia a las convocatorias opositoras aumenta considerablemente la violencia de los manifestantes pasando de agredir a los medios que no les son de su agrado a intentar entrar por la fuerza al Congreso llegando a romper los vidrios de la puerta de entrada. Llamativamente estos hechos están en línea con lo dicho por Eduardo Duhalde pocos días antes. Pese a tantas indecencias no pueden compararse con Maquiavelo porque nada indica que vayan a lograr los fines que se proponen. Debemos reconocer el gran nivel de análisis de los hechos que demuestra la presidenta del PRO Patricia Bullrich quien al dar a conocer que dio positivo de Covid-19 afirmó que "en algún lugar me lo pesqué". Si ella no lo dice nadie se daba cuenta. Quizás haya sido en uno de los banderazos que convocó y participó. Nota de Color: El miércoles se conmemoró el día de la industria en recordación del 2 de septiembre de 1587 cuando se realizó la primera exportación nacional. Lo curioso es que en esa primera exportación estaban camuflados entre tejidos y sacos de harina varios kilos de barras de plata cuya exportación estaba prohibida. No sólo se trató de un acto de contrabando sino también de fuga de capitales. ¿Estará en sus genes?

