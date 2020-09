La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Opinión:

La libertad no debe entregarse

Por Olga García













Olga García

La derecha conspira. Se muestra como defensora de la democracia, la libertad, la república, la moral. Sin embargo, si conocemos nuestra historia, vemos su trayectoria como destructor de medidas protectoras de los humildes. No reconocen como derechos las necesidades sociales básicas. Sostienen la idea de libertad porque quieren ejercerla sin límites, con esencia individualista y sumando en ese sector a quienes aspiran a un ascenso en la escala social actual. Para Donald Trump Alberto Fernandez es una amenaza grave por dirigir un gobierno con fuerte ideología que relacionan con el comunismo como a Venezuela. Se trata de imponer un rechazo de los proyectos relacionados con objetivos populares como los que atacaron en América Latina. Este continente sigue siendo sin embargo un espacio de lucha contra estos proyectos impopulares como se dan en Bolivia, Chile, Brasil y otros países latinoamericanos. El Neoliberalismo no se dedica sólo a intercambio de mercancías sino a crédito y deuda. Esa condición de deudor se ha incorporado a la mente humana, a la relación entre distintos sectores sociales. Este pensamiento condiciona la mirada crítica de los movimientos nacionales y populares que además protagonizan una situación de deuda. Argentina está logrando avanzar en una agenda económica que había prometido el gobierno en su campaña a pesar de la crisis provocada por la pandemia. Se llegó a negociar con los bonistas privados reestructurando con alivio financiero por cuatro años. Quedaría pendiente renegociar con el FMI, principal acreedor, del que nuestro país es el deudor más importante. Nuestro proyecto lograría estos objetivos no recortando el gasto público y sin aplicar el modelo de ajuste ortodoxo. Se trata de incentivar la recuperación de la actividad económica, redistribución de ingresos y lograr que paguen más impuestos los que tienen más capacidad contributiva. La reforma incluye el objetivo de resguardar a los asalariados y a las empresas que reinviertan capitales apuntando a mejorar el cobro de tributos y eludir la evasión. Será indispensable la habilitación de demandas que estimulen el crecimiento. La negociación con el FMI incluirá el alargamiento de los plazos de pago y el plan económico que apunte a lograr una recuperación sólida. Un momento complejo, la libertad no debe entregarse al mercado.

Opinión:

La libertad no debe entregarse

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar