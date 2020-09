La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Bloque FdT-PJ:

El Concejal del PJ-Frente de Todos, Marco Colella, hablo sobre la sesión de ayer y la ratificación de todos los integrantes del bloque. "Mientras el oficialismo hablaba, conjeturaba, y se metía en cuestiones que no debieran importarles cuando hay muchos campanenses en situación de necesidad, quedó en evidencia que hubo un camino de reflexión" que para el edil significó el compromiso público con la unidad para "retomar un camino del que nadie se debió apartar". Tras la sesión del jueves, y luego de varias declaraciones del bloque oficialista referidas a "rupturas" del bloque PJ-Frente de Todos y la salida de algunos de sus concejales, el Concejal Marco Colella habló al respecto y dijo: "Abella no consiguió romper el bloque y primó un compromiso con la unidad. Fue muy importante la confirmación de ese camino, ante una situación crítica y que al Municipio pareciera importarle poco y nada". "Juntos por el Cambio se pasó toda la semana hablando de la ruptura de nuestro bloque, fogoneando el conflicto. Lo cierto es que durante la sesión, se confirmó la participación en el mismo ratificando el compromiso que se asumió al ser elegidos por los vecinos. ¿No tienen problemas de la gente por solucionar? ¿Para ellos está todo bien en Campana?. Gastan tiempo y papel repudiando las supuestas declaraciones de un periodista, el cual por todos lados aclaró que fue descontextualizado, o se sientan en la vereda para ver que hacen los otros concejales, en lugar de trabajar para los vecinos" señaló Colella. No obstante, el edil reconoció la existencia de diferencias con algunos de los integrantes del bloque, "como en cualquier ámbito, existe una organización y una forma de trabajar. Es importante que hayan reflexionado poniendo la unidad por delante, para seguir integrando el bloque presidido por la Concejala María Soledad Calle. Esa confirmación, expresada en sus notas leídas por la Presidencia, no hacen otra cosa que valorar la unidad y comprometerse a trabajar en post de la comunidad, y ante un contexto de pandemia". "Cada uno de nosotros no tiene un guión armado como parece en otras bancadas. Valoramos la posibilidad de seguir todos representando un mismo espacio, luego de varios intentos y la imposibilidad de organización del trabajo común, e incluso de algunas actitudes que pueden considerarse individuales o de desunión. Mientras el oficialismo hablaba, conjeturaba, y se metía en cuestiones que no debieran importarles cuando hay muchos campanenses en situación de necesidad, primó la reflexión, y es bueno que quienes aparecían en duda reafirmen el compromiso que asumieron al integrar las listas en 2017 y en 2019, que encabezó Rubén Romano, y en las cuales cada uno de nosotros nos comprometimos a trabajar en unidad por Campana. Es una alegría que se comprometan públicamente, frente al Concejo Deliberante y la comunidad, y así poder retomar ese camino del que nadie se debió apartar".

