La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Vínculo de Apego







Desde el CE.A.T. Nº1 (Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil) queremos acercar a la comunidad de Campana información sobre este tema tan importante para el desarrollo integral. "Nuestro cuerpo no es nada, sin el cuerpo del Otro, cómplice de su existencia" Julián de Ajuriaguerra. El concepto de Función Materna, es acuñado por Winnicott, en su preocupación por averiguar algo más de la relación madre-hijo. Quien se detuvo a observar las acciones primarias, elementales e imprescindibles que las madres realizan con sus bebés, y las agrupó en "sostén, manipulación, mostración de objeto" y luego incorpora un cuarto elemento, que denominó "presentación del tercero". Él habla así del ejercicio de la Función Materna. Cualquiera que ejerza esa función, en tanto cumpla con una condición básica y fundante: "tener deseo de hijo en ese bebé". El cuerpo es, desde el inicio de la vida, un cuerpo relacional, es tocado, mirado, hablado, mimado. Desde el nacimiento el cuerpo es, según definición de la Dra. Doltó, "el mediador organizado entre el sujeto y el mundo", es ya lenguaje. Sus movimientos o la falta de ellos en un bebé o niño pequeño son, para quien está ejerciendo esa función materna, "lenguaje", tienen valor de mensaje. Se entiende como un lenguaje afectivo, que desempeña un papel decisivo en la adquisición de la noción de vivencia corporal. A través del cuerpo, el niño manifiesta su goce y su sufrimiento, pero también su manera individual de estar en el mundo, de satisfacer sus necesidades. En estas manifestaciones se halla inter-relacionada la decodificación de las necesidades, que ejercita la madre, acomodando su cuerpo al cuerpo del bebe. "Diálogo tónico". Pero, la sustentación, la manipulación, la tarea de conectar al niño con su entorno, la transmisión del lenguaje, el juego, todo, suele quedar profundamente quebrantado; en algunas situaciones, la Función Materna se fractura, ya sea porque el niño ha nacido con algo que lo diagnostica como diferente en su organismo o porque algo (un accidente, una enfermedad), desvía tempranamente el curso de su desarrollo, o porque los padres no pueden reflejarse en él. De todas maneras, esa fractura está en los padres, está en la diferencia que registran entre el hijo deseado, imaginado y el que llegó. Esta fractura en las estructuras tiene sus efectos en el ejercicio de la Función Materna; las acciones cotidianas dirigidas al niño se modifican permanentemente. La Estimulación Temprana encuentra una brecha en este desencuentro Madre-hijo, y en el deseo parental de solucionarlo. Es necesario, entonces, reconstruir los aspectos dañados de la Función Materna. Es por ello, que el objetivo de la E.T. es la de SOSTENER esa Función Materna, ACOMPAÑAR a la Familia y al niño en su desarrollo de la subjetividad. CE.A.T. Nº1–1990 2020- 30ºAniversario en la ciudad de Campana











