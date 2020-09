El oriundo de Dolores, pero radicado en Lima, es el único representante de la localidad zarateña en ALMA. Y ya alista su Fiat Uno de la Clase 3 para el esperado regreso, aunque sabe que extrañará el acompañamiento de la familia y los amigos en los autódromos.

A pesar que la actividad ya cuenta con el aval para su retorno en los municipios que se encuentran en Fase 4 y 5 en la provincia de Buenos Aires, el arranque en el automovilismo aun está en duda para las competencias zonales. Y una de ellas es la categoría ALMA, que dentro de este contexto no tiene una información clara de cómo iniciaría el campeonato. Mientras tanto, varios pilotos de la divisional están desarrollando los trabajos correspondientes en sus autos a la espera de ese retorno tan deseado, como es el caso de Gastón Brown.

"Es un tema que nos superó a todos y la realidad es que estamos complicados para pensar que rápidamente estaremos en pista. Esto nos obliga a tomar los recaudos necesarios para no ponerse muy ansioso y saber manejar la situación", señaló el oriundo de Dolores, radicado en Lima.

-Pero en tu auto siguieron los trabajos…

-Sí, desde ya. Era lógico que se hiciera, pensando en una vuelta más rápida. Pero después nos fuimos dando cuenta que venía para largo el tema. Igual decidimos, ya con otros tiempos, seguir trabajando en el auto.

-La gente de la zona no te conoce mucho ni sabe tanto de tu vida en automovilismo, pero tenés tu historia.

-Claro, porque soy de Dolores. Allí corrí varios años en la categoría monomarca del Salado. Fueron mis primeros pasos como piloto, donde fui tomando experiencia. Ahí armábamos con un amigo el auto y lo corríamos entre los dos. La pasábamos muy bien en un momento del automovilismo en la que todo era distinto y también era más accesible armar un auto de estas características, dado que se hacía en el taller, algo poco fácil de realizar ahora, una situación que, además, también lo hace más caro.

-¿En Dolores hay antecedentes de los Brown en el automovilismo?

-Claro, por mi padre, que corrió en el Turismo Carretera en los años 68, 69 y 70 con un Torino. El viejo tenía la suyo, jaja… Ojalá fuera igual. Él sí que manejaba bien de verdad: con su amigo Laborito hacían de las suyas. Muchos lo recuerdan porque en una carrera llevó de acompañante a Amadeo Carrizo, que en aquel momento era el arquero de River y de la Selección Argentina. En un momento, Berta le hacía el motor. Sin dudas, el viejo jugó en primera en este deporte.

-¿Y qué te dejó ese andar de tu papá en el automovilismo?

-Fue todo para mí desde chico. Tuve esta posibilidad de poder disfrutar todo lo que te entrega este deporte. Además, por aquellos tiempos se mostraban muy compañeros los pilotos, había otra manera de vivir esta pasión. Yo veía que el viejo tenía mucha afinidad con los demás y los otros pilotos también se prestaban elementos. Era muy lindo y quizás ahora se hizo más profesional, más comercial.

-¿Y cómo llegás vos a este presente, acá en la zona?

-Siempre digo que la vida te termina poniendo en algún lugar. Yo llegué con mi empresa a trabajar en la central nuclear para realizar un trabajo y me quedé acá. Y uno siempre busca encontrar dónde poder canalizar esta pasión que todos tenemos y la verdad es que en Campana encontré un museo hermoso. Conocí el primer automóvil argentino y me pegó mucho: fue estar en la historia viviente de ese auto que me atrapó. Cuando voy a mi ciudad siempre cuento acerca del auto y ya hubo algunos que se llegaron para verlo. Después, como debía ser, en un momento decidí armar un auto para darme esta posibilidad de correr. Me acuerdo que quería armar un auto y Titi Rodríguez me presento a Juan Sbarra, que me dio la posibilidad de hacer esto. Siempre tengo muy en claro lo que Juan me ayudó. Me preguntó si quería correr y después me dijo "ahí tenés el auto, llévalo". Y me lo presto. Esos gestos son difíciles de olvidar y no son fáciles de encontrar en este deporte.

-Este presente te tiene como representante de Lima, que curiosamente no tiene a ningún otro en la categoría ALMA en la que venís corriendo.

-Sí, es verdad, pero quiero aclarar que no soy de acá, porque en una nota me pusieron como representante de Lima y cuando la leyeron en Dolores casi me matan, no me querían dejar entrar a la ciudad, jajaja… También digo que acá en Lima donde vivo ahora me tratan muy bien, estoy muy compenetrado con los pilotos de esta localidad y disfruto mi amistad con Daniel Berra y Lauro Guidi, que en lo personal me dio una mano.

-¿Cómo estás de cara al campeonato que podría comenzar?

-Como te decía: el auto está en el taller de Mariano Novoa, donde se hace el chasis y tengo los impulsores que me atiende Fabián Carranza. La idea es poder correr y hacer todo lo que se pueda realizar de acá a fin de año con el Fiat Uno en la Clase 3.

-¿Por qué en ALMA y por qué en la Clase 3?

-Creo que se dio así y a mí me gustó. La vi competitiva y me pareció ideal para lo que pretendía. Venimos de un año donde tuvimos resultados dispares, pero creo que siempre fuimos de menor a mayor.

-Siempre se te ve bien acompañado en los boxes.

-Sí, me sigue la familia, los amigos de Dolores, que cuando corremos en La Plata no faltan nunca. Esa es la otra parte del automovilismo que disfruto mucho.

-¿Y cómo te ves ahora con lo que se viene?

-Para nada agradable. A veces pienso hasta no ir a correr, porque yo disfruto esto con los míos. La verdad es un tema que deberé resolver, porque todo será muy distinto y habrá que adaptarse. Iremos viendo en pleno desarrollo, ya todos debemos saber que este automovilismo no tendrá nada que ver con lo que realizamos muchos años atrás y será así para todas las categorías.

-¿A quiénes se les agradece este sueño de poder correr?

-La verdad es que hay mucha gente para agradecer. En esto siempre encontras a amigos que te ayudan y a mi familia, que me banca esta hermosa pasión de correr.