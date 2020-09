La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Fútbol Femenino:

Aclaran que el plantel de Puerto Nuevo no está entrenando de manera presencial







El DT Néstor Gómez lo explicó luego de una confusión que se dio al ver a algunas jugadoras del club realizando entrenamiento físico en un complejo privado de la ciudad. La habilitación de los complejos de Fútbol 5 en la ciudad, la indumentaria de la institución y un video en redes sociales generaron una confusión que desde el plantel femenino del Club Atlético Puerto Nuevo debieron aclarar. Es que por su participación en el campeonato de la Primera B del Torneo Femenino de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las Auriazules no están autorizadas para entrenar como equipo de manera presencial. Y no es que lo hayan hecho, sino que algunas jugadoras estuvieron realizando entrenamientos personalizados con un preparador físico que trabaja en un predio de Fútbol 5 de Campana. Eso fue lo que llamó a confusión y obligó a una aclaración que lleva la firma del entrenador del plantel, Néstor Daniel Gómez, y que está dirigida a todas las autoridades de AFA y a todas las instituciones colegas. "Quiero dejar constancia que el plantel no se encuentra entrenando ni en el club ni en ningún otro lado. Como único responsable y encargado de llevar a cabo cada entrenamiento aseguro que solo me contacto con el plantel mediante la plataforma Zoom y las rutinas virtuales que planificamos con el preparador físico", señaló el DT en un comunicado compartido a través de las redes sociales del equipo femenino Portuario. Además, Gómez explicó que su aclaración es consecuencia de "que en la ciudad de Campana se habilitaron las canchas de Fútbol 5 y se vio entrenando a varias jugadoras del plantel totalmente por su cuenta y no a cargo del cuerpo técnico". Mientras tanto, el plantel femenino de Puerto Nuevo sigue, tal como explicó el entrenador, compartiendo encuentros vía Zoom (donde se comparte la planificación semanal que entrega el preparador físico), a la espera de novedades y certezas respecto al regreso a las prácticas presenciales en el club, las cuales, al igual que el campeonato, se suspendieron en marzo pasado debido a la pandemia de coronavirus.

