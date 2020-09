La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine; el principal objetivo es que los jugadores se reencuentren con la pelota







Tras el parate de más de 150 días, en la planificación que desarrolló el cuerpo técnico para este regreso a los entrenamientos en el campo de juego, los ejercicios con el balón son la base del trabajo. También se hará mucho hincapié en la prevención de lesiones. Después de más de cinco meses sin entrenamientos presenciales en el campo de juego, el retorno a esas prácticas devino también en un desafío para los cuerpos técnicos y, en especial, para los preparadores físicos, quienes deben trabajar con futbolistas profesionales que han atravesado un período inédito: el de entrenarse por más de 150 días en sus hogares, con las limitaciones que eso impone. En Villa Dálmine, la premisa que bajó el DT Felipe De la Riva (alguien que siempre se mostró informado y empapado en las diferentes áreas que rodean al juego y lo técnico-táctico) fue la de priorizar el trabajo con pelota en el reacondicionamiento físico de los jugadores. El guante lo recogieron Mario "Wichi" Arévalo y José "Pepi" Soto, los preparadores físicos del plantel. "Fundamentalmente vamos a plantear muchos trabajos con pelota, teniendo en cuenta que hace más de 150 días que los jugadores no tocan una pelota. Por eso, éste es el objetivo principal: lograr el mayor contacto posible con la pelota, algo que nos pide Felipe. Obviamente, todo lo que implica pelota, implica también un trabajo físico", explicó Soto en diálogo con LAD. "En estos primeros tres días estamos trabajando con dos grupos de jugadores. Un día, un grupo trabaja con Wichi más que nada en situaciones de fuerza y potencia, teniendo en cuenta el parate que arrastran; mientras que el otro grupo trabaja conmigo en cuestiones físicas con pelota", agregó "Pepi" sobre la planificación y el método de entrenamientos de jueves a este sábado en el predio Héctor Fillopski (mañana habrá descanso y el próximo lunes se iniciará la primera semana completa). "A partir de la próxima semana, la planificación incluirá trabajos mucho más específicos con pelota, siempre que el tiempo nos ayude. Porque el jueves teníamos planificado mucho trabajo con pelota y amaneció lloviendo y no se pudo", explicó el preparador físico. Otro punto al que todos los cuerpos técnicos están atentos por estos días es la prevención de lesiones, dada la forma reducida en la que se movieron los futbolistas durante los últimos meses. "Vamos a trabajar mucho en esto. Los jugadores hace mucho tiempo que no realizan ciertos movimientos, como las frenadas principalmente. Eso no lo tuvieron y puede llegar a traer muchas lesiones. Entonces debemos tener en cuenta esto y hacer hincapié en lo preventivo cuando trabajemos dribbling, frenar, arrancar... Esos movimientos involucran mucho a músculos, articulaciones y ligamentos y debemos tenerlo en cuenta. Además, sabemos que vamos a contar con un plantel reducido, por lo que mantener sanos a los jugadores será primordial para poder desarrollar el mejor trabajo posible", cerró Soto.



SAÚL NELLE, EN UN EJERCICIO CON PELOTA REALIZADO AYER, EN UNA DE LAS CANCHAS DEL PREDIO HÉCTOR FILLOPSKI.





GINO OLGUIN, UNO DE LOS JUVENILES PROMOVIDOS AL PLANTEL PROFESIONAL EN ESTE REGRESO A LOS ENTRENAMIENTOS. NUEVO GERENTE GENERAL A través de sus redes sociales, el Club Villa Dálmine oficializó a Carlos Sembianti como su nuevo Gerente General. "Con el objetivo de profesionalizar todas las áreas del club, tendrá a cargo desarrollar los sectores administrativos, financieros y de infraestructura", detalló la institución. Sembianti, quien el pasado miércoles había sido presentado puertas adentro durante la reunión virtual de Comisión Directiva, se suma a una estructura que está creciendo dentro de la entidad de Mitre y Puccini luego de la designación de Damián Rivas Karlic como Director Deportivo y de la creación de la Subcomisión de Fútbol, Gestión y Desarrollo Infanto-Juvenil que conducen Alejandro Molina y Daniel Rutilo.

CARLOS SEMBIANTI SE SUMA A LA ESTRUCTURA DEL CLUB VIOLETA.

¡Como te extrañamos! ⚽#VamosViola pic.twitter.com/rmh7KJKsar — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) September 4, 2020

Primera Nacional:

Villa Dálmine; el principal objetivo es que los jugadores se reencuentren con la pelota

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar