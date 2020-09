Finalmente, Messi seguirá en Barcelona

Después del sismo que causó su pedido para abandonar el club, ayer le puso punto final a la novela: "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir", aseguró.

La novela se terminó: tras no llegar a un acuerdo con Barcelona para su salida, Lionel Messi anunció ayer que seguirá una temporada más en el equipo catalán. De esa manera le puso punto final a la historia que comenzó días cuando envió el ya famoso burofax a la entidad Blaugrana.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona, sintiéndolo muchísimo, porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario", contó la Pulga en una entrevista al sitio Goal, el medio que eligió para dar a conocer la noticia y explicar la situación.

"El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", disparó Messi contra Josep María Bartomeu antes de ratificar su continuidad: "Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible. Y que la otra manera que era ir a juicio. Y yo no iría a juicio contra el Barça nunca, porque es el club que amo, que me dio todo, es el club de mi vida".

El rosarino también cuestionó duramente a la dirigencia por la falta de proyecto deportivo ("se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas"), aunque no dudó al manifestar su postura de cara a lo que se vendrá: "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada". Y luego agregó: "Hay un entrenador nuevo (el holandés Ronald Koeman) y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo"