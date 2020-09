ÁRBITROS DE COPA

La CONMEBOL avanza camino al retorno de la Copa Libertadores de América y ayer confirmó los árbitros para la tercera fecha de la fase de grupos que se jugará entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre. Los equipos argentinos recibieron las siguientes designaciones: el uruguayo Estaban Ostojich para San Pablo vs River Plate; el brasileño Rodolpho Toski para Libertad vs Boca; el brasileño Anderson Daroco para Racing Club vs Nacional; el chileno Roberto Tobar para Defensa y Justicia vs Delfín; y el uruguayo Gustavo Tejera para Guaraní vs Tigre. Todos estos encuentros se disputarán el jueves 17.

ELIMINATORIAS EN OCTUBRE

Ayer, a través del sitio de la FIFA, fue ratificado el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 para el 8 de octubre. Ese día, Argentina recibirá a Ecuador en La Bombonera. Cinco días después, la Selección que conduce Lionel Scaloni deberá presentarse en la altura de La Paz para medirse frente a Bolivia.

UEFA NATIONS LEAGUE

Ayer continuó la primera fecha de la Liga de Naciones de la UEFA y se registraron los siguientes resultados: Italia 1-1 Bosnia, Lituania 0-2 Kazajistán, Holanda 1-0 Polonia, Noruega 1-2 Austria, Rumania 1-1 Irlanda del Norte, Escocia 1-1 Israel, Eslovaquia 1-3 República Checa y Bielorrusia 0-2 Albania. Hoy sigue la acción con Macedonia vs Armenia, Gibraltar vs San Marino, Islandia vs Inglaterra (13.00, ESPN), Azerbaiyán vs Luxemburgo, Chipre vs Montenegro, Estonia vs Georgia, Dinamarca vs Bélgica, Portugal vs Croacia (15.45, ESPN) y Suecia vs Francia.

GOL DE PALACIOS

Este viernes fue una nueva jornada de amistosos en el fútbol europeo, en el marco de la fecha de la UEFA Nations League y ante el inminente inicio de los campeonatos en los diferentes países. En ese contexto se destacó el gol que Exequiel Palacios (exmediocampista de River) convirtió para el Bayer Leverkusen de Alemania en el empate 1-1 ante Anderlecht de Bélgica.

MÁS GOLES ARGENTINOS

Por la novena fecha de la Major League Soccer (MLS), Lucas Zelarayan marcó en la victoria 1-0 de Columbus Crew sobre Philadelphia; Pablo Ruiz anotó para el Real Salt Lake (2-2 con Seattle Sounders); Cristian Pavón gritó para Los Angeles Galaxy, que superó 3-2 a Portland Timbers, equipo para el que marcó Diego Valeri; y Franco Jara convirtió para Dallas, que igualó 1-1 con Kansas City.

APERTURA DE URUGUAY

Ayer comenzó la 10ª fecha del Torneo Apertura de Uruguay con el empate 1-1 entre Cerro Largo y City Torque. Hoy, el líder Wanderers (19) recibirá a River Plate, mientras el escolta Rentistas (16) enfrenta a Plaza Colonia. Además, Peñarol (que esta semana echó a Diego Forlán del cargo de DT) será local ante Liverpool.

BRASILEIRAO: FECHA 8

Con tres partidos, hoy comienza una nueva fecha del campeonato nacional de Brasil: Flamengo vs Fortaleza, Corinthians vs Botafogo y Ceara vs Santos. El líder es Inter de Porto Alegre (16 puntos), que en las últimas horas confirmó el positivo del argentino Damián Musto en el plantel que dirige Eduardo "Chacho" Coudet.