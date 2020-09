La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/sep/2020 Breves: Deportivas

5 de Septiembre de 2020







PODOROSKA SEMIFINALISTA La tenista argentina Nadia Podoroska está teniendo una enorme semana en el Challenger de Praga del circuito WTA: en un cuadro de 128 jugadoras y tras cinco victorias se instaló ayer en las semifinales, instancia en la que hoy enfrentará a italiana Elisabetta Cocciaretto. La rosarina, de 23 años, superó en las rondas previas a la checa Darja Vidmanova por 6-2 y 6-1; a la colombiana María Camila Osorio Serrano por 6-3 y 7-6; a la española Cristina Bucsa por 6-2 y 6-1; a la belga Maryna Zanevska por 7-5 y 6-2; y ayer derrotó a la rusa Marina Melnikova por 6-2 y 6-2 en Cuartos de Final. DJOKOVIC, A OCTAVOS Ayer comenzó la tercera ronda del US Open 2020 y el serbio Novak Djokovic obtuvo su pase a Octavos de Final tras superar 6-3, 6-3 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff. Además, también lo consiguieron: Alexander Zverev (6-7, 6-4, 6-2 y 6-2 a Adrian Mannarino), Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 4-6, 7-6 y 6-2 ante Taylor Fritz), Pablo Carreño Busta (6-4, 6-3 y 6-2 sobre Ricardas Berankis), Jordan Thompson (7-5, 6-4 y 6-1 vs Mikhail Kukushkin), Courentin Moutet (4-6, 6-3, 7-6 y 7-6 a Daniel Evans), David Goffin (6-1, 7-6 y 6-4 a Filip Krajinovic) y Alejandro Davidovich (7-6, 4-6, 6-2 y 6-1 a Cameron Norrie). SCOLA, INOXIDABLE La temporada del básquet en Italia se puso en marcha con la disputa de la Supercopa. Y allí, a sus 40 años, está brillando el ala pivot Luis Scola, quien ayer lideró la victoria de Varese sobre San Bernardo Cantú por 84-77 en el Palacio Lino Oldrini. El capitán del Seleccionado Argentino anotó 26 puntos (9/18 en dobles, 1/4 en triples y 5/7 en libres) en poco más de 26 minutos de juego. En el mismo certamen también ha tenido una gran presentación Carlos Delfino (38 años), quien convirtió 19 puntos para Pesaro en la victoria 83-71 sobre Happy Brindisi. NBA PLAYOFFS Con 30 puntos de Jimmy Butler, Miami Heat puso anoche contra las cuerdas a Milwaukee Bucks al derrotarlo 115-100 y ampliar a 3-0 su ventaja en esta serie semifinal de la Conferencia Este de la NBA. En tanto, en el inicio de las semifinales de la Conferencia Oeste, Los Angeles Clippers superaron 120-97 a Denver Nuggets. Anoche, al cierre de esta edición, comenzaba la serie entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets. F1: WILLIAMS IMPARABLES En el comienzo de la actividad oficial de la octava fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1, Williams volvió a demostrar que está por encima del resto. El británico Lewis Hamilton (líder de campeonato) y el finés Valtteri Bottas marcaron los mejores tiempos de los entrenamientos de ayer en el tradicional autódromo de Monza, donde hoy habrá un nuevo ensayo y posteriormente se definirá la clasificación para el Gran Premio de mañana. RÉCORD DE MO FARAH El británico Mo Farah no pudo tener un mejor regreso a la tradicional pista de atletismo (en 2017 había decidido dedicarse al maratón) y fijó este viernes un nuevo récord de la hora, tras correr un total de 21,330 kilómetros en la reunión de Bruselas, sexta parada de la Diamond League. Así, el doble campeón olímpico (en 5.000 y 10.000 metros) superó en 45 metros la marca del etíope Haile Gebrselassie, quien el 27 de junio de 2007 había alcanzado a recorrer 21.285 metros.



Breves: Deportivas

5 de Septiembre de 2020

