Jornadas extenuantes y la alta demanda que requiere la atención de los pacientes con covid-19 provoca gran cansancio en el equipo de terapistas. "Quiero que las familias sepan que hacemos todo lo posible para salvarle la vida a los pacientes, pero nos angustia que no haya un tratamiento específico", resaltó el doctor Marcelo Esposito, jefe del Servicio. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Municipal San José se preparó y sumó nuevos respiradores y equipamiento para atender a los vecinos que se contagian de Covid-19, pero para que esa tecnología sirva para salvar vidas, es fundamental el trabajo de todo el equipo de terapia intensiva, desde los médicos hasta los kinesiólogos, las enfermeras y el personal de limpieza. El doctor Marcelo Esposito, jefe del Servicio, con más de una década de trabajo en el hospital San José, le contó al intendente Sebastián Abella cómo están trabajando en medio de esta grave situación. "Todos los afectados por el virus además de ser respiratorios y llevar el manejo de respirador constante, son muy variables de un momento a otro, por lo cual tenemos que estar atentos todo el tiempo tanto nosotros los terapistas, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos", explicó Esposito, quien destacó el cansancio de todo el equipo. "Son pacientes muy críticos que llevan mucha demanda y debemos estar encima de ellos constantemente intentando mejorar su estado de salud, adecuando el respirador a sus necesidades y requerimientos que tienen en cuanto a oxígeno y presión de respiradores. Nos angustia no tener un tratamiento específico, como ocurre con otras enfermedades", resaltó. Esposito explicó que estos pacientes graves requieren de una maniobra denominada pronación: "Llevamos adelante una estrategia terapéutica muy compleja que requiere al menos seis personas dado que los tenemos que acomodar posición boca abajo y rotarlos". "El agotamiento como médicos es más psicológico que físico porque estamos pensando todo el tiempo qué hacer y qué medidas nuevas tomar debido a que no todos los cuerpos responden de la misma manera", contó. "Los trabajadores de la salud estamos dando todo de nosotros y trabajamos todos los días sin descanso para que los pacientes puedan transitar la enfermedad de la mejor manera posible", resaltó llevando tranquilidad a los vecinos. Por último, le pidió a los campanenses que se sigan cuidando, que aún no existe una vacuna para prevenir los contagios de Covid-19, por ello es fundamental que utilicen tapaboca constantemente y mantengan el distanciamiento social. El intendente Abella le agradeció a Esposito por el trabajo que vienen realizando y destacó la labor de todo el equipo: "Ellos son nuestros héroes, y toda la comunidad tiene que tomar conciencia del trabajo que realizan y cuidarse mucho".

Coronavirus:

Los médicos de terapia del hospital San José luchan día a día para salvar pacientes

