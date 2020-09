Campana cierra hoy su semana con mayor cantidad de contagios de coronavirus

Ayer se registraron 39 nuevos positivos y desde el lunes se han acumulado 269; 19 más que en la semana anterior. Los casos totales llegaron a 1.246, mientras que los activos alcanzaron un nuevo máximo: 652. El crecimiento de los contagios de coronavirus que se viene manifestando a nivel nacional también se ha replicado en nuestra ciudad, tal como era de esperar. De hecho, este domingo se está cerrando la semana de mayor cantidad de casos positivos en Campana desde que comenzó la pandemia. Es que con los 39 que confirmó ayer la Secretaría de Salud municipal, desde el último lunes ya se cuentan 269, superando los 250 que se reportaron entre el lunes 24 y el domingo 30 de agosto. En esa última semana de agosto, el promedio de casos diarios había sido de 35,7, mientras que en la semana que se está cerrando hoy ese índice se encuentra en 44,8 con el registro informado ayer. Con esos 39 nuevos contagios, además, Campana llegó a 1.246 casos totales desde que comenzó la pandemia. Así duplicó la cifra que se había alcanzado el pasado martes 18 de agosto (618), justamente, 18 días atrás. En cuanto a los casos activos, ayer se alcanzó un nuevo máximo: ahora son 652 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. En tanto, los casos recuperados ascendieron a 569 después de las siete altas médicas que se informaron este sábado. Finalmente, el número de fallecidos se mantuvo en 25, por lo que la tasa de letalidad continúa en marcado descenso y ayer se ubicaba en 2,01%.





ACLARAN QUE NO ES NECESARIO CERRAR MERCADOS O ALMACENES POR CASOS DE COVID-19 Lo aseguró la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, quien explicó que "se debe aislar al empleado, tomar medidas con los compañeros de trabajo y desinfectar el lugar con agua y lavandina o alcohol". Ante la preocupación de vecinos sobre la confirmación de casos positivos de Covid-19 en mercados y almacenes de la ciudad, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, explicó que no es necesario cerrarlos al público. "Frente a una situación de estas características, se debe aislar al empleado infectado, tomar medidas con sus compañeros de trabajo y desinfectar el lugar con agua y lavandina o alcohol. Una vez realizado esto, el comercio puede continuar con sus actividades", sostuvo. Además, explicó: "Siguiendo estos procedimientos no hace falta cerrar el mercado. Si no, yo tendría que cerrar el hospital donde se hacen más de 40 hisopados por día y se encuentran pacientes internados". No obstante, remarcó que "si da positivo quien está a cargo del comercio y es la única persona que lo atiende, sí deberá cerrarlo porque si no lo hace se convierte en una definición de contacto estrecho". "No podemos vivir cerrando comercios e industrias o bajando de fases, tenemos que adaptarnos a las nuevas medidas de convivencia que son usar constantemente el tapabocas, mantener el distanciamiento social y no compartir una comida ni una mateada", enfatizó la subsecretaria. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 39 nuevos positivos (9 de ellos por nexo clínico-epidemiológico) y 7 altas médicas este sábado. De esta manera, son 1.246 casos totales de #coronavirus; 652 de los cuales se encuentran activos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/yfCsL5QK87 — Daniel Trila (@dantrila) September 5, 2020

Campana cierra hoy su semana con mayor cantidad de contagios de coronavirus

