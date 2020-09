El Intendente dejó en claro que, debido a la situación que vive el país, no es momento de pensar en campañas electorales. Y enfatizó que su mayor deseo es volver a ver a los campanenses disfrutar de sus espacios públicos sin miedo al contagio. El intendente Sebastián Abella aseguró esta semana que, en tiempos de emergencia sanitaria por el Coronavirus, la política electoral y las demoras en el avance de la obra pública no es lo que más le preocupa. En esta línea, el jefe comunal fue contundente al declarar que no está en agenda lo que puede suceder el año que viene en material electoral y que su deseo está puesto en que bajen los contagios de Covid - 19 en todo el país. "El 2020 es un año muy duro donde tenemos que transitar esta pandemia lo más rápido posible. La política partidaria y electoral ya tendrá su momento de desarrollo y, como siempre, vamos a encarar la campaña siendo muy profesionales", dijo durante una entrevista periodística. No obstante, Abella expresó que hoy su mayor anhelo es poder volver a ver a la ciudad disfrutar sus espacios públicos sin miedo al contagio. "Quiero ver a Campana disfrutar de sus lugares de salida, de sus espacios verdes, de sus bares, de sus plazas, de sus familias en la puerta de sus casas tomando mate con el sillón en la puerta. Y quiero volver a saludar a cada vecino sin tener ese miedo de ir a un lugar y que esté el virus o yo llevarlo", comentó. "Es una situación muy compleja pero sueño con esa Campana. Yo quiero volver a ver una ciudad así", concluyó el jefe comunal durante el reportaje.

Durante la nota, Abella se refirió a distintos temas de gestión.



Abella aseguró que sueña con superar la pandemia

