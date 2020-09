P U B L I C



RESCATE CIBERNÉTICO La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, denunció en las últimas horas un ciberataque y que los hackers pidieron varios millones de dólares para devolver los archivos, que contienen información de las personas que ingresaron o salieron del país en los últimos años. "El día jueves 27 de agosto de 2020 la Dirección Nacional de Migraciones fue víctima de un ciberataque", comienza la denuncia realizada por la apoderada del organismo, María Eugenia Lachalde, ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. En la presentación judicial consta que el día del hecho, alrededor de las 7:00, la Dirección de Tecnología y Comunicaciones dependiente de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información recibió varios llamados de diversos puestos de control solicitando soporte técnico. "Esto dio cuenta de que no se trataba de una situación ordinaria, por lo cual se evaluó la situación de la infraestructura del Centro de Datos Central y Servidores Distribuidos, constatando actividad de un virus que había afectado los sistemas de archivos basados en MS Windows (ADAD SYSVOL y SYSTEM CENTER DPM principalmente) y los archivos de Microsoft Office (Word, Excel, etc) existentes en los puestos de trabajo y carpetas compartidas de los usuarios", se indicó. CEMENTO: BAJÓ LA DEMANDA Los despachos de cemento alcanzaron en julio a 922.807 toneladas, con una caída interanual del 12,3%, la decimotercera consecutiva, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). La continuidad en la caída de los despachos anticipa un descenso de similares proporciones de toda la actividad de la Construcción, si se tiene en cuenta que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)mostraron un declive del 12,9% en julio, mes en el que los despachos de cemento habían mermado un 13,5%. Si bien la actividad de la industria del cemento acusó el impacto de la pandemia y el aislamiento social, el descenso lleva ya trece meses consecutivos de arrastre, en un contexto de caída de la construcción, tanto en la obra pública como en los emprendimientos privados. DEVUELVEN RECIÉN AHORA La confirmación -muy previsible- que el Lollapalooza 2020 no se realizará, y que tendrá lugar entre el 26 y 28 de noviembre del año próximo, vino acompañada del anuncio de devolución de entradas entre el próximo lunes y el 30 de septiembre. Ello despertó la indignación de usuarios, que se expresaron a través de las redes sociales, porque hace ya varios meses podía preverse que la versión 2020 del festival no iba a realizarse. El enojo crece porque la organizadora DF Entertainment realizó la misma maniobra dilatoria, en este año tan particular, con los recitales de Maroon5 y Metallica. A contramano del accionista internacional, Live Nation, que desde el 1º de mayo tuvo una clara política de devolución de entradas en los Estados Unidos, con tres opciones: cambio de tickets por otro del mismo evento, donación a una ONG que lucha contra el coronavirus, o devolución del 150% de lo pagado. PREVISIÓN GLOBAL El Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington elaboró por primera vez unas perspectivas globales y concluyó que, según el escenario más probable, las muertes acumuladas aumentarán en 1,9 millones de aquí a final de año. Los contagios a nivel global superaban hoy los 26,4 millones desde que se detectó el primer infectado en la ciudad china Wuhan, en diciembre pasado, y las defunciones se acercaban 870.800, según el recuento permanente de la Universidad Johns Hopkins. El avance diario de los números no deja ver señales de contención de la pandemia: de ayer a hoy se reportaron cerca de 286.000 nuevos positivos en coronavirus y unas 6.000 víctimas fatales, cifra similar a la reportada el día anterior por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Breves: Noticias de Actualidad

6 de Septiembre de 2020

