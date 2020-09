Carboclor está a la venta

La uruguaya Ancap llamó a un proceso de licitación para vender sus acciones. Antes, un grupo árabe había ofrecido 45 millones de dólares. El Directorio de la petrolera estatal uruguaya Ancap decidió hacer un llamado a licitación para vender las acciones de Carboclor, su subsidiaria con base en Argentina que se dedica al negocio logístico. La decisión que tomaron los funcionarios en las últimas horas abre el juego para que varios interesados puedan competir contra la oferta realizada hace unos días por inversores árabes, que alcanza los USD45 millones por la mayoría del paquete accionario. Según informa el diario El Observador, este tema generó diferencias internas dentro del Directorio, ya que varios componentes no quieren dilatar la definición de la venta. Fuentes del sector aseguran que la petrolera del país vecino se había tomado unos días para corroborar algunos datos del oferente, ya que el grupo árabe no es conocido en el sector energético. Lo cierto es que la oferta está bastante por arriba del valor que tiene Carboclor según la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina. La subsidiaria de Ancap tiene 1.091.642.374 acciones ordinarias, integradas y autorizadas a realizar una oferta pública. La acción hoy cotiza a $1,76, por lo que el cambio oficial, su valor de mercado alcanza los USD25 millones. La oferta de los árabes casi duplica ese valor. El 84,11% de las acciones de Carboclor pertenecen a Ancsol, una sociedad anónima de gestión que tiene Ancap. El restante 15,89% corresponden a accionistas minoritarios. Ancap había tratado de vender su filial en el pasado, en particular, cuando pidió la quiebra para dejar la pata industrial en mayo de 2017. El año pasado, Carboclor cerró con una ganancia de $78,6 millones. De esta forma, según su balance, la compañía completó dos años consecutivos con números azules, tras ganar USD5, 9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017, la empresa acumuló pérdidas por USD66, 4 millones. El principal activo de la empresa es un puerto sobre el río Paraná, en nuestro distrito.



Carboclor está a la venta

