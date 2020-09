La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/sep/2020 Se aprobaron dos proyectos para que pacientes internados puedan ser acompañados por familiares







Fueron impulsados por la concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, para que las familias puedan despedirse de sus seres queridos respetando estrictos protocolos preventivos. El Honorable Concejo Deliberante (HCD) aprobó el jueves pasado sobre tablas dos proyectos para que pacientes internados en estado crítico, tengan o no Covid-19 puedan ser acompañados por sus familiares. Los mismos fueron impulsados por la concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, a fin que las familias puedan despedirse de sus seres queridos, respetando estrictos protocolos preventivos. En primera instancia, la edil propuso que Campana se adhiera al Proyecto de Ley del Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que pretende avanzar en la humanización de la asistencia al final de la vida en el entorno hospitalario de personas, previo a la situación de agonía y muerte. Además, le solicitó al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud que analice las factibilidades para elaborar un protocolo que permita la visita a un familiar internado con un cuadro crítico. "La pérdida de un ser querido es profundamente dolorosa en cualquier circunstancia; sin embargo debido al estado de excepción en el que vivimos, producto del aislamiento y las medidas de prevención, hoy las familias no pueden acompañar a los pacientes ni en sus últimos momentos antes de partir, ni tampoco tiene la posibilidad de darle una despedida digna y sentida", fundamenta en los proyectos. "Si bien el Municipio está analizando acciones en este sentido, desde nuestro rol, debemos proponer medidas que ayuden a mitigar y acompañar el dolor de los campanenses", manifestó Sala. Por otra parte, lanzó: "Que el árbol no nos impida ver el bosque. Parece que el Coronavirus nos lleva toda nuestra atención y no nos permite ver otras cosas. Entiendo que la enfermedad llegó para quedarse y que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para prevenir contagios, pero no tenemos que permitir que nos deshumanice".

El objetivo es que familias puedan despedirse de sus seres queridos respetando estrictos protocolos preventivos.



