Avanza el programa de reordenamiento urbano impulsado por Buzzini y Schvartz

Se trata de un importante plan que busca oficializar los nombres de los diferentes barrios y calles de la ciudad que aún no están denominados por ordenanza. El programa de reordenamiento urbano, impulsado por las concejales de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini y Mariela Schvartz dio un gran paso luego que el Concejo Deliberante apruebe una importante ordenanza. A los efectos de oficializar los nombres de los diferentes barrios que aún no están denominados por ordenanza, se reconoció con el nombre de Héroes de Malvinas III y Federal a dichos barrios que ya eran llamados de esa forma pero tácitamente. También se asignaron nombres a algunas de las calles de dichos barrios a los efectos de afianzar los principios democráticos amplios que incluyen el respeto a la diversidad de ideas y creencias de todos, rescatando los valores, la memoria histórica, honrando la democracia, los derechos humanos y la diversidad cultural. Se registró la extensión de las calles José Benito Crosio, Isla Soledad y Puerto San Carlos dado que las mismas no poseen de forma oficial su nombre, como así también se designó a la calle paralela a Novoa como Segundo Fortunato Viguier, a fin de reconocer a un experimentado ex concejal. La ordenanza también nombra a arteria paralela a Puerto San Carlos comprendida entre Viguier y Novoa como Ruben Buks, quien fuera un reconocido comerciantes de la ciudad y querido vecino. Y, acompañando la iniciativa de su par, Oscar Trujillo, denominaron a la calle que corre paralela a Puerto Argentino, ubicada entre Justo Vigalondo y Ruta 6 como Norberto Aníbal Jendrulek a modo de reconocimiento. Según manifestaron las ediles, estas acciones facilitarán considerablemente el envío de correspondencias y notificaciones a los vecinos. "Es muy importante que recordemos de esta forma a quienes dejaron una importante marca en la historia de nuestra ciudad, especialmente de los políticos que se ganaron espacio y tuvieron gran trascendencia en el ejercicio de la democracia", ponderaron. De esta forma, Buzzini y Schvartz, continúan trabajando de forma conjunta y avanzando con este importante programa con la finalidad de oficializar por ordenanza más barrios y calles.

Se trata de un importante plan que busca oficializar los nombres de los diferentes barrios y calles de la ciudad que aún no están denominados por ordenanza.







El programa de reordenamiento urbano, impulsado por las concejales de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini y Mariela Schvartz



Avanza el programa de reordenamiento urbano impulsado por Buzzini y Schvartz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar