Giordanelli fogonea la unidad en el radicalismo de Campana

Referenciado en el Espacio de Pensamiento Alfonsinista, reniega de la reciente desafiliación de 750 dirigentes bonaerenses de la UCR, medida que incluye a Axel Cantlon entre otros. "Hay quienes piensan que tiene que haber un bloque radical en el Concejo Deliberante de Campana", señaló.

La polémica decisión del Comité Provincia de la UCR significa la eliminación de las fichas de unos 750 dirigentes que participaron en las últimas elecciones de 2019 en listas diferentes a las de Juntos por el Cambio y se basa en el artículo décimo de la Carta Orgánica, donde se explicita: "(…) será automática la extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios para aquellos afiliados que (…) se incorporen a otros Registros Partidarios; participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos, federaciones o agrupaciones municipales".

Alberto Giordanelli, reconocido referente local de la UCR, participó décadas atrás de la redacción de ese artículo. Sin embargo, hoy reniega de la forma en que fue aplicada la medida. "Esta desafiliación masiva que hizo el Partido, 10 días antes de que cierren las listas, es una virtual proscripción. No dejarlo participar a Axel Cantlon porque fue con Lavagna me parece una barbaridad. Yo no digo que no haya que discutirlo y que, seguramente, él violó la carta orgánica de la Unión Cívica Radical. Pero esta decisión, de esta manera, no tiene otro objeto más que él y otros disidentes no participen de la interna. A ver… Fascendini fue vicegobernador de Lifschitzy ahora es diputado nacional por el Frente Progresista con el Socialismo, cuando el Radicalismo en Santa Fe arregló con el PRO… Suárez Lastra fue candidato a Diputado Nacional con Lilita Carrió en contra del Radicalismo, y ahora está en el bloque Radical. Cornejo fue con el Frente para la Victoria junto a Cobos. Gustavo Posse fue intendente de la misma forma ¿Y entonces? La ley tiene que ser pareja".

Perfecto, pero tiene que reconocer que es contradictorio renegar porque se aplica una norma de la cual, además, usted participó en su redacción…

Si vamos a lo concreto: sí, estoy de acuerdo con que se cumpla la Carta Orgánica del partido. Pero en su totalidad. En este caso, hay que cumplir con los plazos legales y por lo menos darte la oportunidad de defenderte. Después, me parece que no es momento para una interna partidaria, de ningún partido político. La Argentina está viviendo una crisis por lo que dejó el gobierno anterior: un país prácticamente de default, una economía que generó más desocupación y pobreza… y luego de asumir el nuevo gobierno se declara una pandemia que profundiza el precario escenario económico y le suma una crisis sanitaria sin precedentes que distorsiona el día a día a tal punto que literalmente se paró el país. No es momento para plantear una interna. Porque además, no se sabe cuál va a ser el mecanismo de votación. No creo que la Justicia habilite un protocolo para dar lugar a una interna partidaria, sea del partido que fuere.

Pero más allá del escenario, ¿no le hace falta una interna a la UCR?

Al Radicalismo le hace falta, claramente, debatir cuál es el proyecto al que se quiere alinear. Para algunos sigue siendo sostener Juntos por el Cambio, y para otros pasa por volver a las banderas históricas que pasan por abonar un proyecto popular que se base en la producción y en el trabajo para que la gente viva mejor y no jugar a favor de los capitales concentrados que manejan nuestra economía. Por supuesto que estos sectores tienen que hacer negocios, tener posibilidades de invertir y de ganar dinero, pero no concentrando cada vez más riqueza en pocas manos, dejando a millones de personas en la pobreza. El Estado tiene que ponerle un límite a esto y ordenarlo, donde todos ganen. Y el Radicalismo hoy está en un proyecto absolutamente distinto, y ese debate hay que darlo y no es, necesariamente, a través de una interna. Las internas partidarias son confrontaciones entre aparatos políticos: las gana el que tiene más estructura y poder económico, y no necesariamente tiene mejores ideas porque la participación popular en una interna cerrada es mínima. En todo caso lo que puede definir una interna es quién se sentará con el PRO a discutir los cargos, pero no el proyecto político. Lamentablemente, hoy el debate político en la UCR está clausurado y una interna no va a cambiar esta situación.

Suponiendo que haya internas ¿cómo ve el panorama local?

De haber una interna, a nivel local me parece una locura confrontar. Lo que hay que hacer es tratar de contener a todos los sectores del partido, que haya unidad, y dentro de ese ámbito ver cuáles serían las estrategias partidarias en Campana. Desde ese lugar, estamos abocados a conformar una lista de unidad.

¿Incluyendo a los proscriptos?

Incluyendo a todos los sectores. Axel Cantlon lidera un sector muy importante, que tiene pensamiento propio, y que no podemos dejar de lado. Por eso mismo también estoy absolutamente en contra que 10 días antes del cierre de listas se proscriba a 750 afiliados de la provincia de Buenos Aires. Me parece que esa decisión pasa más por obtener una ventaja en la interna y no por hacer Justicia. Es cierto que han transgredido la Carta Orgánica, pero esa Carta también prevé la intervención de un Tribunal de Disciplina, y dar derecho a ejercer una defensa, entre otras cuestiones, y de ningún modo manejarse de esta forma tajante, con una resolución firmada por los 4 integrantes de la Mesa Directiva del Comité Provincia. Seguramente, se va a plantear ante la Justicia un Recurso de Amparo.

De haber una unidad, ¿Cómo sería la dinámica en el HCD? Porque la UCR tendría 3 bancas en el oficialismo y 2 en la oposición…

Primero hay que ver si hay unidad. Luego, de haberla, ver cuál sería la estrategia legislativa y en ese sentido hay quienes piensan que tiene que haber un bloque radical en el Concejo Deliberante de Campana. Eso se discutirá en el seno del partido y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar.