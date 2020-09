La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/sep/2020 Opinión:

Un horizonte económico tras el canje

La perspectiva que enseña el Ministerio de Economía de cara a la discusión del nuevo presupuesto. Tensiones en el mercado de cambios que auguran respuestas la semana entrante. El canje de la deuda pública externa fue cerrado y presentado oficialmente el lunes pasado: se reestructuró el 99% de la deuda en moneda extranjera, se simplificó su estructura (serán 12 en lugar de 27 los nuevos bonos y la moneda será el dólar casi íntegramente) y se redujo el monto a pagar y prolongaron los vencimientos, como veníamos siguiendo (se abonarán alrededor de 2,8 centavos por cada USD 100 reestructurados y comenzarán a pagar capital en 2024). Despejado ese horizonte vuelve al frente de la mesa la idea de un plan de consistencia macroeco-nómica que permitirá orientar las expectativas del sector privado. El 15 de septiembre ingresará al Congreso el proyecto del presupuesto para lo que resta de este año y 2021. El ministro Guzmán adelantó el dato del déficit fiscal proyectado para 2021 el mismo día que informaba el cierre del canje, como queriendo endosarle su propia impronta creíble al -4,5% del PIB. Y ese un dato no menor para la futura discusión parlamentaria. Se prevé que el rojo fiscal de este año alcance entre -8 y -12% del PIB, según distintas consultoras privadas. Es decir, el Estado moderará gastos, como el IFE o el ATP por ejemplo, pero no se apartará de su rol "acelerador" de la economía, como sostuvo en declaraciones la vicejefa de Gabinete. También se conocieron esta semana las estimaciones del relevamiento mensual que realiza el Banco Central a 55 analistas privados. Estas marcaron una inflación esperada del 37,8% para 2020 pero del 46% para 2021; ambas estimaciones fueron menores al promedio de julio. En tanto el PIB retrocedería -12% este año y subiría un 5,5% en 2021. Además de los datos del presupuesto y las variables macroeconómicas relevantes, otro interrogante apunta a las variables financieras, como la tasa de interés y el tipo de cambio, ambas con perspectivas al alza. En agosto se había acelerado notablemente la venta de reservas del Banco Central (durante la primera semana se había vendido el equivalente al 80% del total en el mes de julio) y esta tendencia se mantuvo los primeros días de septiembre (en sólo dos días se vendieron cerca de USD 300 millones), lo cual motivó a que el Central reforzara el monitoreo y suspendiera unas 5.000 cuentas bancarias cuyo destino de fondos era dudoso. Se esperan definiciones respecto de la política cambiaria para la semana entrante, cuando entren en circulación los nuevos títulos públicos emitidos tras el canje que podrán interferir en la cotización del dólar contado con liquidación. Además de esa operatoria, algunos analistas recomiendan la intervención a través de Notas del Banco Central que recomiendan incorporar a la gestión oficial. El gobierno cuenta con una carta a favor, si bien es completamente coyuntural, y la repite incesantemente: el tipo de cambio real no está atrasado. La devaluación promedio de agosto fue 2,6% mensual: similar a julio y por debajo del último dato de inflación de 1,9%. Pero se observa una aceleración en la punta vendedora (a un ritmo del 5,8% mensual) y un continuo incremento de las brechas de dólar MEP y CCL.



