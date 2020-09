Es muy común escuchar a la gente criticar a la clase política y a la religión por el rol asistencialista. A unos por reproducir el modelo de la pobreza estructural para poder seguir viviendo a costa de la ignorancia de la gente (idolatría - fanatismos), a los otros por tener una postura cómplice (o neutral) en las consecuencias de un sistema económico que excluye a gran parte de la sociedad teniendo que "armonizar" con ayudas diversas a los más desfavorecidos.

Podemos disentir y debatir mucho al respecto pero hay que reconocer también que "el populismo perpetúa una codependencia entre el Estado y los pobres", se piensan políticas que terminan generando un estereotipo de sujeto que especula y que muchas veces exige al Estado que para vivir este debe darle "de arriba absolutamente todo". Entonces vemos cómo "se va destruyendo la cultura del trabajo, del estudio y sobre todo la dignidad humana". Vemos cómo se pierden los valores de antaño, de la inmigración y de nuestros padres que nos educaron con principios de trabajo, esfuerzo y perseverancia para lograr con el tiempo movilidad social ascendente.

Las políticas mal implementadas (intencionalmente) vienen consolidando una cultura decadente que ponen en peligro a la democracia. La vagancia y el delito se incrementan exponencialmente, parte de la sociedad apaña y defiende tales bajezas. Esta situación viene de generaciones y se continúan reproduciendo, ideologías de izquierda y vidas de derecha, líderes populistas millonarios y empresarios neoliberales sacan provecho de la pobreza la cual debe existir para asegurarle a unos pocos la buena vida. No es conveniente para los sectores acomodados erradicar las desigualdades, ellos perfeccionan sus discursos plagados de mentiras y demagogias. El Estado debe acompañar a insertar a quienes lo necesitan para que todas las personas puedan aprender oficios, carreras y tener ocupaciones que les permita vivir dignamente. No podemos naturalizar y (resignarnos) en que hay una parte de la sociedad que "no quiere estudiar ni quiere trabajar", la solución no es el servicio militar obligatorio, tampoco es un buen indicador desbordar cárceles en superpoblación, tiene que haber una voluntad y un proyecto de país para solucionar este flagelo. No podemos seguir viviendo con el miedo de la inseguridad, salir a trabajar y rezar para llegar vivos mientras las leyes benefician a los delincuentes, asesinos y a los violadores, "los derechos humanos tienen que ser para todos". En Campana vemos como saturan las redes sociales a modo de competencia con otros "falsos solidarios" personas que usan el asistencialismo para lograr beneficios personales. Exponen a los pobres en su más vulnerable condición, se fotografían con ellos, algo que es innecesario, que invade la privacidad, se sabe que incomoda, la pobre gente accede, no tiene alternativa. En lo personal (como mucha gente) se lo que es la pobreza, deberían tener más respeto por los humildes, dejen de usarlos, sean discretos y el morbo de lado, trabajen sus miserias humanas en terapia o en la fe (ego-soberbia-falsa modestia-vanidad- narcisismo-pobreza mental-codicia- competencia etc.). Esta gente es la que dice que ayuda de corazón pero en realidad sólo buscan "reconocimiento social, un cargo, fama, vanagloria y cualquier tipo de distinciones".

Es una enfermedad que abarca toda la sociedad, no sólo a los políticos y aspirantes a cargos. Miles de personas colaboran, donan y dan una mano sin querer siquiera que se los nombre para darles las gracias. No todos somos iguales, por eso valoro y destaco a quienes entienden a la solidaridad como un deber ciudadano (empatía y sensibilidad hacia el prójimo). No hay que olvidar que mañana uno puede necesitar ayuda, tengamos autocrítica. Debemos reflexionar sobre estas cuestiones tan delicadas para lograr un mejor manejo basado en revalorizar la cultura del trabajo, las acciones desinteresadas y la justicia social. La sociedad seguirá empeorando si seguimos reproduciendo "el modelo de las apariencias", de buscar relaciones afectivas especulando con la ventaja y el beneficio. Obrar así en muchas casos, fue el motivo de la destrucción de matrimonios y de familias (de eso no se vuelve más y todo se paga). Se hipoteca la felicidad por vivir sin trabajar, se ponen precio las personas, se vende la dignidad por un plato de lentejas o por una vianda de milanesa con papas fritas. Muchos andan por la vida viendo a quienes usar para lograr sus objetivos, nada de lo que tienen es por esfuerzo y mérito propios, es la educación que recibieron, es un estilo de vida "vivir a costa de los demás", por donde andan dejan el tendal.

Finalmente están los que utilizan la fé para vivir como Reyes pidiendo dinero, bienes, ofrendas y servicios abusando de la bondad y del amor de las personas. Dios no puede ser burlado, todos tendremos que rendir cuentas. Las iglesias no son empresas y el evangelio no es un negocio. No sean de tropiezo, esa gente no representa a Jesucristo, aquellos que predican falsas doctrinas y evangelios prosperidad. Las iglesias han tomado posturas políticas para influir en las campañas, eso lo sabemos todos. Siempre quienes actúan así pidieron y pedirán algo. Pocos se han mantenido al margen, la grieta, el fanatismo y la idolatría también es un debate y un conflicto de los cristianos.

Una parte de la sociedad representa a la "clase laburante", que también padece la desocupación, la inflación y la precarización laboral. Un sistema Injusto asfixia a los más esforzados con impuestos y recargos. Los que queremos sacar el país adelante tenemos que sostener a ñoquis, vagos y parásitos del Estado. La clase media baja es invisible para los gobiernos, se incentiva al que no hace nada con bonos, planes sociales etcétera. Mucha gente no recibe la ayuda que merece y tiene que soportar la burocracia, el endeudamiento y la incertidumbre. Los gobiernos populistas pretenden "reformar la justicia" para garantizar la impunidad y libertad a sus funcionarios corruptos que se hacen millonarios trabajando para el Estado. Finalmente voy a citar a "Ricardo Alfonsín". Usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda y a su derecha, va a ser una discusión racional. Lo imposible es discutir con un "populista", ellos contestan con demagogia, eslogan e inescrupulosidad. La educación es la única forma de romper con la transmisión genética de la pobreza.