El "Artaud" punk y campanense

DISCOGRAFÍA "LAS OTRAS" - 1:59 (2002) - Chupala (2007) - Las Otras (2010) - Soltar (2014) - Incomunicado (2019) - Amarilla (2020) Todo disponible en Spotify y YouTube "Las Otras" sale a jugar afuera del punk y le agrega funk, rockabilly y hasta candombe a la distorsión. Gisella cuenta cómo se dio el proceso de grabación con más de una decena de músicos locales invitados, y por qué le cuesta tanto adaptarse a la nueva "normalidad". Era un día soleado en Costa Rica cuando chequeó su cuenta bancaria. No entendía lo que veía, había $80 mil depositados. Empezó a pensar. En su trabajo nadie le debía nada y veía difícil que le regalen decenas de miles de pesos para que disfrute lo que le quedaba de vacaciones. Podía ser un error del banco pero nunca había escuchado de algún afortunado bendecido con tal equivocación. Revisó su correo electrónico, sus redes sociales, los mensajes de texto... Nada. Dudaba, no sabía si gastarlo todo en lo que quedaba del viaje o esperar. Decidió no tocar nada, esperar a volver a la Argentina y resolverlo. A los pocos días llegó un mail del Instituto Nacional de la Música. Gisella y su banda, "Las Otras", habían ganado uno de los concursos que patrocinaba el organismo. Informaban que la plata ya había sido depositada y que en 4 meses tenía que tener todas las cuentas rendidas. En sólo cuatro meses el disco tenía que ser grabado, producido y llevado a fábrica para su impresión. Gisella se había anotado en el concurso con escepticismo y cómo no había vuelto a tener noticias sobre el tema, lo había olvidado. El premio agarraba a la banda en un impasse: hacía meses que no ensayaban y conversaban sobre si seguir o no. El apuro terminó de empujar a Gisella a largarse como solista. "Las Otras" siempre se había caracterizado por tocar punk clásico. Canciones cortas, pocos ensayos y a grabar. Aunque sólo tenía meses para concretar todo, ahora Gisela podía dejar volar la imaginación y sumar nuevos colores a su música: "Empecé a rescatar del baúl de las canciones y las empecé a tocar de nuevo para sacar algo bueno. Había cosas de hace más de diez años y otras que tenían un mes. Decidí llamar a la gente que conozco y sé que hace las cosas bien, incorporamos un montón de sonidos como violines, trompetas, contrabajos que siempre habíamos dejado de lado y ahora podía sumar". Cómo el "flaco" Spinetta con "Artaud", tenía que firmar como "Las Otras" por razones contractuales, pero la oportunidad significaba darle aire a sus fantasías sonoras. No sólo es su disco más arriesgado, sino también el más prolijo y arreglado. Con más de una decena de invitados, la mayoría de nuestra escena local, el álbum significó todo un desafío para Lautaro Gil del estudio campanense "Half Records": "Fue un desafío grabar a tantos músicos distintos. Cada uno tiene su estilo y forma de hacer las cosas. El gran trabajo fue lograr una coherencia para el todo. Gise encaró este disco con la cabeza más abierta, escuchando nuevas perspectivas. El disco tiene un montón de matices y variaciones, hay hasta ska y reggae". El ocaso de la grabación se dio mientras el COVID-19 comenzaba a prender alarmas en Europa, por lo que no afectó la terminación pero sí la presentación del álbum. Gisella se vio obligada a trabajar con las redes sociales para mover el disco, lo que no es necesariamente de su agrado: "Siempre fui un queso con eso, lo veo muy ficticio. A mí me gusta subir y tocar. Ahora no te queda otra, más en pandemia. Es un garrón, ojalá cuando pase esto la gente se deje de idiotizar pero no creo" cuenta y reflexiona: "Antes había identificación musical, lo veías en la calle. Punks, rollingas, metaleros... Ahora escuchan trap o reggaetón, todo se fue a lo electrónico. Veo mucha superficialidad. Me impresiona la producción que tienen y hay cosas que me gustan. El producto por ejemplo de Ca7riel y Paco Amoroso está bien logrado, pero no quiero que la cosa se vuelva medio zombi, que todo este abocado a la imagen. Hoy la música está al servicio de la imagen y antes era al revés". Con producción artística a cargo de Ronnie Kigan y una amalgama de invitados que van desde Jose Álvarez de "Los Cayos" hasta Martín Gil de "Terribles", "Amarilla" concreta una vieja idea de la escena local, reunir a los principales referentes de nuestra ciudad en un mismo disco: "Fue como parir un hijo, pero estoy muy satisfecha con el resultado", dice Gisella mientras le da la última pitada al cigarrillo. INVITADOS "No me imaginaba cómo meter en la música de Gise las cuerdas. Fue gracioso, ella me indicó las cosas que quería haciendo los arreglos con la voz pero al final quedó muy bien". Dice Juje Bigliardi, violinista de "Patadas Voladoras" invitada en "Cuentos". "La verdad estoy muy feliz por el resultado del álbum, me gusta mucho el concepto y la lírica de las canciones, tiene un arte de tapa muy interesante. Es un disco de punk conceptual con un toque de diferentes estilos, como la psicodelia, el flamenco y el ska". Lorito Akasha eparticipa en "Dientes del Océano" y "Yarará". Lorito también comparte con Gisella el proyecto "Gualichos Negros", banda que propulsó la búsqueda de la cantante a nuevos horizontes musicales. "Metí bajos en tres temas, en ese momento todo estaba crudo. Cuando lo escuché terminado me sorprendió el sonido y la producción del disco. Tiene unas guitarras espectaculares, unas voces que me hicieron acordar al punk de la época de CBGB. Lo sigo escuchando, la producción artística, los colores que usaron. Es difícil llevar adelante un proyecto con tanto trabajo encima y terminarlo. Hay que escuchar el disco y darle una oportunidad al punk y al rock n roll en una época donde prima la música efímera con tan poco contenido artístico". Reflexiona "Puma", cantante de Dios No Existe y bajista de Marky Ramone.







